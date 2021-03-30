/625065/النائب-عمرو-القطامي-كلمة-الرئيس-عن-سد-النهضة-قوية-حاسمة-وحقوقنا-التاريخية-خط-أحمر

قال النائب عمرو القطامى، عضو لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، إن حديث الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال المؤتمر الصحفى العالمى من قناة السويس، عن ملف سد النهضة، يعكس حجم الدولة المصرية ومكانتها وقوتها في المنطقة، وحق مصر في مياه نهر النيل وأنها معركة تفاوض.

وأوضح القطامى، أن خطاب الرئيس بشأن وجود مفاوضات خلال الأسابيع القادمة في هذه القضية، وإيمانه بحق مصر والسودان الشقيق في مياه نهر النيل، واصفا إياها بالكلمة القوية والواضحة والحاسمة، أن مصر لا تهدد أحدًا ودائمًا حوارها رشيد ولن يجرؤ أحد على المساس حقها في المياه.

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن حديث الرئيس عبد الفتاح السيسى أكد أن الدولة المصرية تتبع التفاوض في الملفات والقضايا، ولا تعتدى، ولكنها في نفس الوقت لن تسمح لحد بالتعدى على حق من حقوقها، وإذا تجرأ أحد على ذلك فسيصبح هناك حالة من عدم الاستقرار وسيتم أخذ موقف كرد فعل طبيعي ومشروع تجاه هذا الأمر، وهذه رسالة للجميع بأن مصر دولة قوية وذات سيادة ولم ولن تفرط في حقوقها

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد وجه رسالة نارية بشأن سد النهضة الإثيوبي، قائلًا: "إحنا مش بنتكلم كتير لكن أنا بقول لكل الناس محدش يقدر ياخد نقطة مياه من مصر.. واللي عايز يجرب يجرب.. وإحنا مش بنهدد حد".

وتابع السيسي خلال زيارته لهيئة قناة السويس: : "المعركة بتاعتنا معركة تفاوض وإحنا كل يوم بنكسب أرض وبنطالب بتفاوض يشكل كسب للجميع.. وخلال الأسابيع القليلة المقبلة سيكون هناك تحرك إضافي ومفاوضات بشأن السد الإثيوبي ونتمنى أن نصل لاتفاق قانوني ملزم بشأن ملئ السد".

كما علق على إمكانية مطالبة مصر بحصول قناة السويس على جائزة نوبل للسلام، بعد انقاذها التجارة العالمية من خلال تعويم السفينة البنمية الجانحة، وإعادة حركة الملاحة، قائلا: "أنا بضم صوتي إلى صوتكم وبتصور أن الحدث اللي تم خلال الايام اللي فاتت أكد أن القناة تستحق الجايزة وهنكون سعداء لو حصل المرفق على هذه الجائزة".