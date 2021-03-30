/625066/وكيل-سياحة-البرلمان-خطاب-السيسى-عن-سد-النهضة-يليق-بمكانة-وحجم-الدولة-المصرية

قال النائب عمرو هندي، وكيل لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب، إن حديث الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم عن قضية سد النهضة، جاءت رسائل حاسمة، وردود قوية وقاطعة لكل ما يثار بشأن هذه القضية، وأن مصر لم ولن تفرط في حقها في المياه، وأجابت هذه الكلمات على العديد من التساؤلات لدى المواطنين بشأن سد النهضة وأزمة المياه.

حجم الدولة المصرية

وأكد وكيل لجنة السياحة بمجلس النواب، أن هذه الكلمات تليق مع مكانة وحجم الدولة المصرية، خاصة وأنها جاءت في مؤتمر صحفى عالمى من قلب قناة السويس، وكان هناك ترقب من قبل العالم أجمع لهذا الحدث الكبير بعد تعويم السفينة البنمية الجانحة، ولهذا تعد هذه الكلمات رسالة قوية للجميع بأن مصر دولة قوية ولن تفرط في حقوقها ولكنها تتمسك بالتفاوض منذ أول الازمة وحتى هذه اللحظة.

وأشاد عضو مجلس النواب، بخطابات الرئيس عبد الفتاح السيسى، التى تأتى دائما في توقيتها، وأنها تحمل إجابات للعديد من التساؤلات والاستفسارات وأن هذا يؤكد ان القيادة السياسية على علم بما يدور في الشارع المصري من أحداث وملفات وقضايا ويشغل المصريين.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد وجه رسالة نارية بشأن سد النهضة الإثيوبي، قائلًا: "إحنا مش بنتكلم كتير لكن أنا بقول لكل الناس محدش يقدر ياخد نقطة مياه من مصر.. واللي عايز يجرب يجرب.. وإحنا مش بنهدد حد".

وتابع السيسي خلال زيارته لهيئة قناة السويس: : "المعركة بتاعتنا معركة تفاوض وإحنا كل يوم بنكسب أرض وبنطالب بتفاوض يشكل كسب للجميع.. وخلال الأسابيع القليلة المقبلة سيكون هناك تحرك إضافي ومفاوضات بشأن السد الإثيوبي ونتمنى أن نصل لاتفاق قانوني ملزم بشأن ملئ السد".

كما علق على إمكانية مطالبة مصر بحصول قناة السويس على جائزة نوبل للسلام، بعد انقاذها التجارة العالمية من خلال تعويم السفينة البنمية الجانحة، وإعادة حركة الملاحة، قائلا: "أنا بضم صوتي إلى صوتكم وبتصور أن الحدث اللي تم خلال الايام اللي فاتت أكد أن القناة تستحق الجايزة وهنكون سعداء لو حصل المرفق على هذه الجائزة".