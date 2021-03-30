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يبحث العديد من المواطنين عن أخبار موعد فتح الطيران السعودي الدولي بشكل يومي، عبر محرك البحث الشهير “جوجل”، حتى يستأنوا السفر إلى المملكة العربية السعودية لأسباب متعددة منها العمل، والعمرة مع اقتراب شهر رمضان المبارك، زيارة بيت الله الحرام التي تعتبر من الأشياء المنتظرة في ذاك التوقيت من كل عام، إلا أن أزمة فيروس كورونا وقفت حائل بين المواطنين والحج والعمرة وغيرها من الأعمال التي لاتزال متوقفة حتى يومنا هذا.

دوت الخليج يرصد أخبار موعد فتح الطيران السعودي الدولي اليوم الثلاثاء الموافق 30-3-2021، ليتمكن المواطنين من معرفة آخر المستجدات حول زيارة المملكة العربية السعودية.

أخبار موعد فتح الطيران السعودي الدولي اليوم

تفاقمت العمليات البحثية عن موعد فتح الطيران السعودي الدولي خلال الفترة الراهنة، من قبل مواطني عدد كبير من الدول المختلفة، فهناك دول كثرة تزيد عن الـ 22 دولة منعت السعودية دخول رعاياها إلى أرضها حفاظًا على المواطنين من تفشي فيروس كورونا، مع زيادة أعداد الإصابات ما جعلها تلجأ لذلك الحل لتسيطر على الأزمة التي لاتزال تعاني منها العديد من دول العالم.

يعتقد الكثير من المواطنين أن السلطات السعودية من الممكن أن تقوم بتعديل في موعد فتح الطيران قبل شهر رمضان المبارك، إلا أن إلى الآن لن تصدر المملكة أي بيان جديد يشير إلى تعديل موعد فتح الطيران السعودي وإستقبال المواطنين خلال شهر رمضان، حيث تحرص المملكة على التخلص من أزمة فيروس كورونا بأقل خسائر بشرية.

عودة حركة الطيران السعودي

كانت قد أعلنت وزارة الداخلية السعودية، عن عودة حركة الطيران في منتصف مايو المقبل، أي بعد عيد الفطر المبارك.، وبالتحديد في يوم 17 مايو المقبل 2021.

الجدير بالذكر، أن المملكة السعودية أوقفت حركة الطيران منذ 3 فبراير الماضي، بسبب زيادة أعداد الإصابات بفيروس كورونا وقبل بداية الموجة الثالثة التي تعاني منها العديد من الدول العالمية حاليًا، فسرعان ما اتخذت المملكة العربية السعودية قرارها بحظر دخول العديد من الدول منها الأرجنتين، الإمارات وألمانيا وأمريكا وإندونيسيا وأيرلندا وإيطاليا وباكستان والبرازيل والبرتغال والمملكة المتحدة وتركيا وجنوب أفريقيا والسويد والاتحاد السويسري وفرنسا ولبنان والهند واليابان.