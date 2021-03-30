/625068/عرض-خرافي-من-بيراميدز-لـ-أفشة-للرحيل-عن-الأهلي-والوسيط-مفاجأة

خاص لـ دوت الخليج ..

انتهي معسكر منتخب منتخب مصر الأول بفوز الفراعنة بمباراة جزر القمر القمر أمس برباعية نظيفة، والتعادل أمام كينيا الأسبوع الماضي، والفوز بصدارة المجموعة السابعة والصعود لكأس أمم إفريقيا بالكاميرون 2021.

ودائما لا تخلو معسكرات منتخب مصر من المفاجآت، خاصة بين اللاعبين، واستخدام إدارات بعض الأندية نجومها الدوليين من أجل جس نبض بعض النجوم اللامعين للتعاقد معهم في بداية الموسم القادم.

وينفرد موقع «دوت الخليج» بأهم ما حدث خلال معسكر منتخب مصر، بين محمد مجدي أفشة صانع ألعاب النادي الأهلي وأحد لاعبي نادي بيراميدز، من أجل عودة اللاعب للفريق من جديد خلال العام القادم.

-يرى مسئولي فريق بيراميدز بأنهم فقدوا أهم لاعب كان يمكنه مساعدة الفريق في تحقيق البطولات وأنه من أهم اللاعبين حاليا على مستوي الكرة المصرية وداخل قارة إفريقيا.

-تحدث أحد لاعبي فريق بيراميدز المتواجدين داخل منتخب مصر، وعرض على اللاعب العودة لفريق بيراميدز، مع توفير كافة الشروط التي يحتاجها من أجل الموافقة على العودة للفريق من جديد.

-تم العرض على محمد مجدي أفشة المساواة برمضان صبحي وعبد الله السعيد، والحصول على مبلغ 33 مليون جنية سنويا، صافية من الضرائب.

-أكد لاعب بيراميدز لنجم الأهلي أنه في حال رفض هذا الرقم، فالراتب الأخير سيكون مقدرا بـ 35 مليون جنية سنويا، وهذا هو العرض النهائي للاعب.

-سبب سعي مسئولي بيراميدز عودة محمد مجدي أفشة من جديد للفريق، بسبب ظهور اللاعب بشكل ممتاز مع الأهلي، وتم التفريط به بكل سهولة لصالح المارد الأحمر، وعدم الاستفادة من اللاعبين الذين تم التعاقد معهم وعلى رأسهم رمضان صبحي وعبد الله السعيد.

-أكد المصدر أن محمد مجدي أفشة رفض جميع العروض التي تم تقديمها له، وأنه يرى سهولة التعامل مع الإدارة داخل النادي الأهلي ووجود الاحترافية في التعامل عكس ما يحدث في نادي بيراميدز.

محمد مجدي أفشة

-أضاف المصدر أن ملاك نادي بيراميدز غير راضيين على نتائج الفريق خلال هذا الموسم، ويريدوا تواجد لاعبين يمتلكوا الروح والخبرات العالية من أجل تحقيق الألقاب.

-قال المصدر أن لاعب بيراميدز أعطى لمجدي أفشة مهلة يفكر فيها من أجل قبول العرض والتفكير جيدا قبل اتخاذ القرار النهائي.

يذكر أن النادي الأهلي تعاقد مع محمد مجدي أفشة قادما من نادي بيراميدز، قبل عامين مقابل 20 مليون جنية لمدة 5 سنوات.