/625071/تصرف-غريب-لن-تراه-إلا-في-الكرة-الإفريقية

حقق منتخب مصر الفوز علي منتخب جزر القمر برباعية نظيفة، ضمن مباريات الجولة السادسة لتصفيات أمم أفريقيا، عن طريق محمد النني الهدف الأول سجلة في الدقيقة الـ17 من عمر اللقاء، الهدف الثاني احرزه محمد شريف والثالث والرابع أحرزهم محمد صلاح.

ظهرت صورة لبعض الجماهير المتواجدة داخل ملعب المباراة، وهرولوا نحو محمد صلاح من أجل التصوير معه، وحاول أنيس الشعلاني مدرب أحمال الفراعنة إبعاد الجماهير عن النجم لمصري ولكن لم يتمكن من تحقيق هذا الأمر.

وألتقطت الكاميرات بعد المباراة صورة مضحكة من مشجع أمسك بمحمد وأراد معانقة اللاعب بطريقة غريبة وتناولت الصحف اللقطة ردود أفعال ضاحكة من جانب المتابعين تجاه هذه الصورة.

ومن الجدير بالذكر يتصدر المنتخب المصري ترتيب المجموعة السابعة برصيد 12 نقطة من أصل 6 مباريات، ويلية منتخب جزر القمر برصيد 9 نقاط، وهما المنتخبين الصاعدين من المجموعة السابعة لكأس أمم أفريقيا كاميرون 2021.

حسم التعادل مباراة منتخب السنغال ومنتخب إسواتيني هدف مقابل هدف، في لقاء الجولة السادسة والأخيرة لتصفيات كأس أمم أفريقيا، في المجمكوعة الثامنة.

في المقابل تكررت مشهد محمد صلاح مع الجمهور بعد مباراة مصر وجزر القمر، مع صديقة ساديو ماني في نادي ليفربول الإنجليزي زوولاعب منتخب السنغال، بعد مباراة منتخبه أمام منتخب إسواتيني.

ظهور ساديو ماني في مشهد بعد مباراة المنتخب، وسط حشد من الجمهور المتزاحم عليه، لإلتقاط بعض الصور مع متألق ليفربول والمنافس الأولي في لهداف الدوري الإنجليزي داخل صفوف الفريق.

يأتي ذلك في ظهور الكرة الإفريقية وجمهوره في صورة مسيئة للوقت الراهن في ظل إنتشار فيروس كورونا، وعدم الإلتزام بالإجراءات الوقاية، والتي من الممكن أن تعرض العديد من اللاعبين للإصابة.

ومن الجدير بالذكر يتصدر منتخب السنغال ترتيب المجموعة الثامنة برصيد 14 نقطة من أصل 6 مباريات، ويأتي في المركز الثاني منتخب غينيا بيساو برصيد 9 نقاط، ليتأهلوا إلي بطولة كأس أمم أفريقيا كاميرون 2021.