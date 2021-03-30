/625072/أحمد-دياب-خطاب-الرئيس-عن-سد-النهضة-أثلج-قلوب-المصريين-ومصر-لن-تتنازل-عن-حقوقها

قال النائب أحمد دياب، وكيل لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشيوخ، عن خطاب الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم، خلال المؤتمر الصحفى العالمى من قناة السويس، أجاب على العديد من التساؤلات التي كانت تشغل المصرين، وجاء صريحا كاشفا كالعادة، فجميع خطابات الرئيس وكلماته تتسم بالمصارحة والمكاشفة والشفافية.

سد النهضة

وأكد وكيل لجنة الشباب بمجلس الشيوخ، إن خطاب الرئيس بشأن قضية سد النهضة، يتفق مع مكانة وقوة الدولة المصرية وحجم مؤسساتها، وأن مصر تتمسك بالتفاوض في هذه القضية، وأنا لا تهدد احد، في الوقت الذى تمثل فيه المياه خط أحمر، وهذه رسالة للعالم أجمع، بأن المياه تمثل أهمية قصوى للمصريين، ولا عدول عن وجود حلول في هذا الشأن بما لا يضر بمصلحة المواطنين ويحفظ الحقوق التاريخية للدولة المصرية.

خطاب الرئيس اثلج قلوب المصريين

وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن الكلمة تضمنت العديد من الرسائل أبرزها، ما قاله الرئيس عبد الفتاح السيسى بشأن المياه، "بقول للناس كلها محدش هيقدر ياخد نقطة مياه من مصر ، واللى عاوز يجرب يجرب، احنا مش بنهدد حد، وعمرنا ما هددنا حد قبل كده، وطول عمرنا حوارنا رشيد جدا، وصبور جدا، لكن محدش هيقدر ياخد نقطة ميه من مصر وألا هايبقى في حالة من عدم استقرار في المنطقة لا يتخيلها أحد"، وهذه العبارات الرنانة أثلجت صدور المصريين. وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد وجه رسالة نارية بشأن سد النهضة الإثيوبي، قائلًا: "إحنا مش بنتكلم كتير لكن أنا بقول لكل الناس محدش يقدر ياخد نقطة مياه من مصر.. واللي عايز يجرب يجرب.. وإحنا مش بنهدد حد".

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وتابع السيسي خلال زيارته لهيئة قناة السويس: : "المعركة بتاعتنا معركة تفاوض وإحنا كل يوم بنكسب أرض وبنطالب بتفاوض يشكل كسب للجميع.. وخلال الأسابيع القليلة المقبلة سيكون هناك تحرك إضافي ومفاوضات بشأن السد الإثيوبي ونتمنى أن نصل لاتفاق قانوني ملزم بشأن ملئ السد".

كما علق على إمكانية مطالبة مصر بحصول قناة السويس على جائزة نوبل للسلام، بعد انقاذها التجارة العالمية من خلال تعويم السفينة البنمية الجانحة، وإعادة حركة الملاحة، قائلا: "أنا بضم صوتي إلى صوتكم وبتصور أن الحدث اللي تم خلال الايام اللي فاتت أكد أن القناة تستحق الجايزة وهنكون سعداء لو حصل المرفق على هذه الجائزة".