النائب محمود سامى: تصريحات الرئيس عن المياه رفعت الروح المعنوية للمصريين

جدة - نرمين السيد - قال النائب محمود سامى، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصرى الديمقراطى بمجلس الشيوخ، إن تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم بشأن قضية سد النهضة رفعت رؤوسنا عالية، ودعمت الروح المعنوية لجميع المصريين فى ظل أخبار وأحداث سلبية كثيرة محيطة، متابعا :" هذا أمر إيجابى لأبعد الحدود أن يكون هناك تصريحات قوية بشأن حماية الأمن القومى المصرى وأدت لشعورنا كمصريين بشئ من الاطمئنان، ولاسيما خروجه بهذا الشكل وفى هذا الوقت.





وأضاف رئيس برلمانية المصرى الديمقراطى :" كممثل برلمانى لحزب سياسى معارض ندعم بكل قوة الرئيس عبد الفتاح السيسى ونقف وراءه بشأن خطواته فى الدفاع عن حق المصريين فى المياه". وشدد النائب محمود سامى، على ضرورة أن يعود الطرف الأُثيوبى للاتفاق الآن وبدون تأخير، بناءا على اتفاقية ملزمة لإدارة السد وطريقة ملئه بفترة يتفق عليها بين الدول الثلاث بما يحقق مصالح مصر والسودان وإثيوبيا، وما تطرحه الخارجية المصرية خلال المباحثات الثلاثية. واختتم حديثه بقوله: "نحن نؤيد قلبا وقالبا ما قاله الرئيس فى إن قضية المياه خط أحمر". يذكر أن الرئيس عبدالفتاح السيسى، أعلن اليوم الثلاثاء، عن تحرك جديد فى قضية سد النهضة قائلا: "خلال الأسابيع القليلة القادمة هايبقى فيه تحرك إضافى ونتمنى أن نصل إلى اتفاق قانونى ملزم بشان ملء وتشغيل السد". وقال الرئيس عبدالفتاح السيسى: "بقول للناس كلها محدش هيقدر يأخد نقطة مياه من مصر، واللى عاوز يجرب يجرب، إحنا مش بنهدد حد، وعمرنا ما هددنا ودايما حوارنا رشيد جدا، وصبور جدا، لكن محدش هيقدر ياخد نقطة مياه من مصر وألا هيبقى فى حالة من عدم استقرار فى المنطقة لا يتخيلها أحد، ومياه مصر لا مساس بها، والمساس بها خط أحمر، وهيبقى رد فعلنا فى حالة ذلك قد يؤثر على استقرار المنطقة بالكامل".

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