بالتعاون بين الحكومة والبرلمان.. بحث إنشاء وحدة حقوق إنسان بكل وزارة

جدة - نرمين السيد - عقدت لجنة حقوق الانسان اجتماعها برئاسة النائب طارق رضوان، مع المستشار علاء الدين فؤاد وزير المجالس النيابية، ذلك للتشاور وتنسيق الرؤية المشتركة بشأن ملف حقوق الانسان فى مصر، فى ضوء توصية مجلس الوزراء عام 2017 بإنشاء وحدة حقوق الإنسان بكل وزارة ومحافظة.





تحدث النائب طارق رضوان رئيس اللجنة عن أهمية ودور وزارة المجالس النيابية كهمزة الوصل بين السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية.

وحيث أن مصر تواجه الكثير من التحديات الخارجية فيما يخص ملف حقوق الانسان ولهذا طلب من الوزير إحاطة شاملة للجنة من قبل السلطة التنفيذية للعمل جنب إلى جنب من أجل تصحيح الصورة المغلوطة عن حقيقة الأوضاع فى مصر، فنحن نعمل جميعا فى إطار هيبة مصر ووضعها على الخريطة العالمية بشكل لائق.

وتحدث المستشار علاء الدين فؤاد وزير المجالس النيابية، موضحا أن هناك قضايا يستغل فيها ملف حقوق الانسان كذريعة للتدخل فى شئون الدول، ورأينا بالفعل هجوم على حقوق الانسان فى مصر، وأنه يرى أنه لا بد من وجود توافق بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، وأنه على استعداد تام للتعاون مع لجنة حقوق الانسان فالنواب أقدر على توضيح الصورة، وأن قريبا سيكون هناك تنسيق كامل بين الحكومة وبين اللجنة، وبين الحكومة والبرلمان ككل.

وقد أثار النواب عدة تساؤلات أهمها أن ملف حقوق الانسان من الملفات الحساسة وله أهمية خاصة ومصر فيها تقدم كبير فى هذا الملف، وكذلك يجب أن يكون بكل وزارة وحدة خاصة بحقوق الانسان، كما يجب على الدولة أن تعلن بصورة أكثر وضوحاً عن الخطوات الكبيرة التى تخطوها فى مجال حقوق الإنسان بالصورة التى تستحقها مثل مبادرة حياة كريمة وغيرها من المشروعات القومية التى تخدم حقوق الإنسان، وتسائل البعض ، لماذا تقوم الدولة دائماً بدور المدافع ولا تتخذ دور المهاجم من خلال نشر الصورة الحقيقية لوضع حقوق الإنسان فى مصر من خلال التطورات التى حدثت فى كافة مجالات الدولة فى هذا الشأن؟

ورد الوزير، على تساؤلات النواب، أنه هناك وحدة خاصة بحقوق الإنسان داخل الوزارة منذ عام 2019، وبالرغم من أن الملف انتقل إلى وزارة الخارجية ولكن لدينا تمثيل باللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان، وفيما يخص عدم التسويق للمبادرات التى تتم من جانب الدولة، فهذا يحدث بالفعل وتقوم الدولة بالإعلان عن كافة إنجازاتها والمبادرات التى تقوم بها فى حدود الإمكانيات المتاحة، وعن ضرورة تغيير موقفنا المدافع لموقف المبادر ومن هنا يجب أن يكون هناك تنسيق بين المجلس والحكومة فى توضيح الصورة.