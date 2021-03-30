فيديو .. أحمد موسى يستنكر عدم حضور وزير الدولة للإعلام أمام البرلمان

جدة - نرمين السيد - وأوضح موسى خلال حلقة اليوم من برنامجه "على مسؤوليتى" الذى يعرض على فضائية صدى البلد، اليوم الثلاثاء، أن الوزير تحجج أنه مرتبط بميعاد سابق، مرددا: "لو عندك موقف قوى هتروح وتفوت فى الحديد .. إنما اللى بيهرب ويماطل ده له أسباب أخرى".

وناقش مجلس النواب، فى جلسته العامة، اليوم، برئاسة المستشار حنفى جبالى، طلب تحديد موعد لاستجواب وزير الدولة للإعلام، بناءً على الطلب المقدم من النائب نادر مصطفى.

وتضمن الجدول حسب ملحق جدول الأعمال الصادر من الأمانة العامة لمجلس النواب، مناقشات تحديد موعد استجواب ضد وزير الإعلام، لارتكابه مخالفات مالية وإدارية بالشركة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامى، بالمخالفة للدستور والقانون، فضلًا عن فشله فى أداء مهام عمله، وأشار موسى أن وزير الدولة للإعلام تجاهل البرلمان المصرى وهو أكبر أداة للرقابة بأمر من الشعب.



