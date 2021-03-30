وفد رهبان أوكرانيا يزور دير الأنبا بولا بالبحر الأحمر

جدة - نرمين السيد - زار وفد رؤساء الأديرة الأوكرانية التابعة لبطريركية موسكو، اليوم الثلاثاء، دير القديس الأنبا بولا بالبحر الأحمر، حيث كان فى استقبالهم نيافة الأنبا دانيال الأنبا بولا أسقف ورئيس الدير، حيث تفقدوا معالم الدير واستمعوا لشرح عن تاريخه.





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