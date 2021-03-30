نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل الأرصاد الجوية تحذر أمطار تسود البلاد وطقس شديد البرودة خلال 72 القادمة في المقال التالي

عمر شويل - جدة أعلنت الهيئة العامة الأرصاد الجوية عن عدم إستقرار المناخ داخل جمهورية مصر العربية، حيث تشهد البلاد الثلاثة أيام القادم طقس غير مستقر. حذرت هيئة الأرصاد المواطنين، أنه يجب اتخاذ كافه الاجراءات من تقلبات الطقس خلال الثلاث ايام القادمة حيث سوف تتعرض البلاد لموجة شديدة البرودة. الأرصاد الجوية تحذر من أمطار غزيرة أعلنت هيئة الأرصاد الجوية أن البلاد تتعرض لرياح علي مناطق السواحل الشمالية للبلاد، يصاحبها انخفاض في درجات الحراراة، ليسود طقس بارد ليلا مائل للبرودة نهاردة علي جميع أنحاء جمهورية مصر العربية . الطقس خلال ال 72 أعلنت الهيئة عبر موقعها الرسمي الطقس في جمهورية مصر العربية، الطقس المتوقع للبلاد خلال ال 72 ساعة القادمة، حيث المتوقع سقوط امطار متوسطه علي مناطق السواحل الغربية وذلك علي فترات متباعدة، وأمطار خفيفه الي متوسطه علي السواحل الشمالية الشرقية، وشمال وجه بحري، ويصبح الأمطار رياط نشطه علي المناطق السواحل الشماليه الغربية وجنوب الصعيد وشمال الصعيد وعن توقع الأرصاد للثلاث أيام القادمة جاء كالآتي: يوم الأربعاء 31 مارس: أمطار متوسطة : علي مناطق من السواحل الشمالية الغربية علي فترات متقطعة.

أمطار خفيفة الي متوسطة: علي مناطق من السواحل الشمالية الشرقية وشمال الوجه البحري علي فترات متقطعة.

نشاط الرياح : علي مناطق السواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء وشمال الصعيد. يوم الخميس 01 أبريل : أمطار متوسطة: علي مناطق من السواحل الشمالية وشمال وجه بحري علي فترات متقطعة.

نشاط الرياح: علي مناطق من القاهرة الكبري والوجه البحري السواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد. يوم الجمعة 02 أبريل: أمطار خفيفة الي متوسطة: علي مناطق من السواحل الشمالية على فترات متقطعة.

نشاط الرياح : علي مناطق من جنوب سيناء. أما عن درجات الحرارة: من 19 الي 20 درجه للعظمي و11 درجه للصغير في القاهرة الكبري ووجه بحري.

18 درجه للعظمي و 12 درجة للصغري في السواحل الشمالية.

جنوب سيناء وسلاس جبال البحر الأحمر 25 للعظمي والصغري 16 درجه للصغري .

22 درجه للعظمي و11 درجه للصغري شمال الصعيد

أما عن جنوب الصعيد فجاءت 27 درجه الكبري و11 درجه للصغري. وأكدوا هيئة الأرصاد الجوية علي المواطنين توخي الحذر والاستعداد للأمطار قسط بدون كفيل وبدون تحويل الراتب مع تمويل تسهيل

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