لاعب آخر يخرج عن صمته.. مسلسل فضح أسرار بيراميدز مستمر

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نشر رجب بكار مدافع فريق سيراميكا كليوباترا الحالي وفريق بيراميدز السابق، عبر حسابة الرسمي عبر فيسبوك منشور يؤكد فيه تضامنة الكامل مع الحارس المهدي سليمان، وذلك على خلفية ما حدث له خلال الفترة الأخيرة من جانب إدارة الفريق وعدم مشاركتة لحساب شريف إكرامي حارس الأهلي السابق.

وقال رجب بكار في بداية رسالتة: "مش من العاده أني اتكلم في حاجة مش تخصني، ولكن هنا لازم أقوم كلمة حق لأني مريت باللي بيعيشوا واحد من أحسن الحراس في مصر وهو المهدي سليمان، هنا أقول للمدير الفني أنك كذاب وبتاخد أوامر مش تعليمات علشان خايف على أكل عيشك".

وأكمل: " أنت كمدرب عامل زي اللي قبلك في هذه الإدارة واللي أتصدمت في أشخاص ليها باع وتاريخ في مصر ولكن للأسف، بردو بتاخد تعليمات، وأن الأهم والمهم المهدي سليمان عنده حق في كل اللي قالوا وده مش دفاع عنه والله ولا اصطياد مني".

وتابع: "أنا ليا وقت وهقول كل اللي حصل لأني مينفعش منظومة بالحجم ده تدار بالسوء ده وللعلم الأغلب في الفرقة لاعيبة كبيرة وعارفة الدنيا ماشية إزاي بس الملاك في النادي مش فاهمين".

واختتم: "مفيش حد فينا عارف يتواصل مع الإدارة عشان الكل يطلع اللي عنده لأن في كبت عند ناس كتيرة موجوده في المنظومة دي ؟ وشكرا".