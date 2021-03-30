/625076/تعرف-علي-ملخص-مباريات-تصفيات-أمم-أفريقيا-اليوم-الثلاثاء

انتهت مباريات تصفيات كأس أمم أفريقيا كاميرون 2021، اليوم الثلاثاء في لقاء الجولة السادسة من البطولة، في اجواء تأجيل مباراة سيراليون وبنين في لقاء الذهاب في المجموعة الحادية عشر.

في لقاء المجموعة الخامسة، حقق منتخب المغرب الفوز علي منتخب يوروندي بنتيجة هدف دون رد، جاء عن طريق لاعب المغرب منير الحدادي في الدقيقة 45 من عمر المباراة، وفي الجانب الأخر حقق منتخب موروتانيا الفوز علي منتخب جمهورية أفريقيا الوسطي بهدف نظيف دون رد، جاء في الدقيقة الـ 45 من عمر المباراة بأقدام أبو باكار كامار.

وفي المجموعة العاشرة في بطولة تصفيات كأس أمم إفريقيا، حقق منتخي ساحل العاج الفوز علي منتخب اثيوبيا، بثلاث أهداف مقابل هدف، جاء بأهداف ساحل العاج ويلي بولي 3 وفرانك كسي في الدقيقة 16 وجان كواسي في الدقيقة 76، بينما سجل هدف اثيوبيا جيتانية جيبيتو في الدقيقة 74 من عمر المباراة، وفي نفس المجموعة حسم التعادل مباراة منتخب مدغشقر والنيجر بنتيجة سلبية بدون أهداف.

منتخب السنغال في المجموعة التاسعة

وفي المجموعة التاسعة حقق منتخب غينيا بيساو الفوز علي منتخب الكونجو بثلاثية نظيفة، ومن جانب أخر من نفس المجموعة حسم التعادل مباراة السنغال وإسواتيني بهدف مقابل هدف.

ومن الجدير بالذكر يتصدر منتخب السنغال ترتيب المجموعة الثامنة برصيد 14 نقطة من أصل 6 مباريات، ويأتي في المركز الثاني منتخب غينيا بيساو برصيد 9 نقاط، ليتأهلوا إلي بطولة كأس أمم أفريقيا كاميرون 2021.

وفي المجموعة الحادية عشر حقق منتخب نيجيريا الفوز علي منتخب ليسونو بثلاثية نظيفة دون رد، وفي الجانب الأخر من نفس المجموعة تم تأجيل مباراة سيراليون وبنين.

وفي المجموعة السادسة حقق منتخب الرأس الأخضر الفوز علي منتخب موزمبيق بهدف دون رد، وفي الجانب الأخر من نفس المجموعة حسم التعادل مباراة منتخب الكاميرون ومنتخب روندا بتعادل سلبي بدون أهداف، ومن الجدير بالذكر ان منتخب الكاميرون متأهل من قبل كمستضيف للبطولة.