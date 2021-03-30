/625077/زكى-عباس-أزمة-السفينة-الجانحة-دلت-على-قوة-القيادة-السياسية-فيديو

توجه النائب زكى عباس، عضو مجلس النواب، بالشكر إلى العاملين فى هيئة قناة السويس، خاصة رئيس الهيئة، والرئيس عبدالفتاح السيسي.

زكى عباس: حل أزمة السفينة الجانحة دليل على قوة القيادة السياسية

وقال النائب زكى عباس:" حل أزمة السفينة الجانحة بقناة السويس، يدل على قوة القيادة السياسية المصرية، وتعكس أهمية قناة السويس فى المجرى الملاحى بالنسبة للعالم كله، وهذا أمر ممتاز بالتأكيد".

وتابع عضو مجلس النواب:" الرئيس يسجل أسمه بحروف من ذهب، وسنعرف قيمة تلك الأمور المنفذة بعد سنوات من الآن، وفى ىمجهودات عظيمة مبذولة".

جاء ذلك بعد نجاح هيئة قناة السويس، فى تعويم السفينة البنمية الجانحة، حيث أعلن الهيئة على أنه جرى تعويم سفينة الحاويات البنمية الجانحة «إيفر جيفين» بنجاح بعد استجابة السفينة لمناورات الشد والقطر وتعديل مسار السفينة بشكل ملحوظ بنسبة ٨٠% وابتعاد مؤخر السفينة عن الشط بمسافة ١٠٢ متر بدلا من ٤ أمتار.

وفى سياق متصل، أكد الفريق أسامة ربيع، على أن أعضاء بالحكومة، بدءًا من رئيس الوزراء، المهندس مصطفى مدبولى، وأغلب الوزراء، ومنهم الفريق أول محمد زكى لم يتأخروا عن تقديم الدعم اللازم بشأن تلك الأزمة.