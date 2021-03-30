/625078/أسامة-الأشمونى-أثبتنا-للعالم-قدرتنا-على-تجاوز-الأزمات-فيديو

توجه النائب أسامة الأشمونى، عضو مجلس النواب، بالشكر إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، ولكل العاملين بهيئة قناة السويس، على مجهودهم خلال أزمة السفينة الجانحة.

أسامة الأشمونى: القيادة السياسية قادرة على تجاوز الأزمات

وقال عضو مجلس النواب، أسامة الأشمونى:" بحكمة السيد الرئيس الشعب المصرى شعر بأن الذى حصل فى الأيام الماضية، أثبت للعالم قدرتنا على اجتياز كل الأمور والأزمات".

هيئة قناة السويس تتمكن من تعويم السفينة الجانحة

هذا وحققت هيئة قناة السويس، نجاحًا، فى تعويم السفينة البنمية الجانحة، حيث أعلن الهيئة على أنه جرى تعويم سفينة الحاويات البنمية الجانحة «إيفر جيفين» بنجاح بعد استجابة السفينة لمناورات الشد والقطر وتعديل مسار السفينة بشكل ملحوظ بنسبة ٨٠% وابتعاد مؤخر السفينة عن الشط بمسافة ١٠٢ متر بدلا من ٤ أمتار.

وفى سياق متصل، أكد الفريق أسامة ربيع، على أن أعضاء بالحكومة، بدءًا من رئيس الوزراء، المهندس مصطفى مدبولى، وأغلب الوزراء، ومنهم الفريق أول محمد زكى لم يتأخروا عن تقديم الدعم اللازم بشأن تلك الأزمة.