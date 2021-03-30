/625079/حسن-عمر-تصريحات-الرئيس-عن-المياه-يذكرنا-بحديثه-عن-سرت--الجفرة

قال النائب حسن عمر حسنين، عضو لجنة حقوق الإنسان بالنواب، أن كلمات الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم والذي أكد فيها أن مياه مصر خط أحمر، أثلجت قلوب ملايين المصريين، وأسعدت كل المهتمين والمتابعين لأزمة نهر النيل، لافتاً أن صبر القيادة السياسية وطول فترة التفاوض نحو ملء سد النهضة فسره البعض تفسير خاطئ، مؤكداً أن هذا الصبر حكمة، وهذه التصريحات أربكت حسابات إثيوبيا وحلفاؤها.

حسن عمر: الرئيس وضع النقاط على الحروف

وأضاف عضو مجلس النواب، عمرو حسنين، أن الرئيس وضع النقاط على الحروف، وتحدث بشفافية ووضوح لشعب مصر العظيم قائلاً: «إننا نتفاوض من أجل الكسب للجميع (مصر - السودان - إثيوبيا)، وأتمنى الوصول لإتفاق قانوني ملزم نحو ملء وتشغيل سد النهضة»، وتابع الرئيس: «إحنا مش بنتكلم كتير، محدش يقدر يأخذ نقطة مياه من مصر، اللي عايز يجرب يجرب، عمرنا ما هددنا، حوارنا دائماً رشيد وصبور، وعدم الإستقرار في المنطقة لا يتخيله أحد، نحن لا نهدد، ماء مصر لا مساس به، والمساس به خط أحمر».

حسن عمر: كلمات الرئيس أقوى من الرصاص

وأكد عضو مجلس النواب، حسن عمر، أن كلمات الرئيس، أقوى من الرصاص، وتحمل الكثير من الرسائل للداخل والخارج، وعلى الشعب المصري أن يكون على يقين أن القيادة السياسية ممثلة في الرئيس السيسي، لن يفرط في نقطة مياه من نهر النيل كما يدعي الخونة والمتربصين، داعياً كل المواطنين للإلتفاف حول قائد مصر العظيم الذي غير مجرى التاريخ، وحافظ بكل قوة على مياه مصر والسودان معاً.

وشدد حسن عمر، على أن الرئيس إذا قال فعل، مدللاً على ذلك بعبارة الرئيس الشهيرة «خط سرت الجفرة خط أحمر»، ولاحظنا اليوم ماحدث وما يحدث في ليبيا الشقية، مشيراً أن حديث السيسي اليوم وتوعده لمن يحاول المساس بالأمن القومي المصري ريح قلوب المصريين، مؤكداً أن هذه التصريحات كان ينتظرها الشعب المصري كرد قوي وواضح وصريح على مهاترات إثيوبيا، موضحاً أن سلطات سد النهضة ومعاونيهم أخذوا صفعة قوية اليوم أربكت كل حساباتهم.