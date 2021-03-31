وزير الأوقاف: مواقف الرئيس تتسم بالقوة والحكمة والشجاعة وتدعو للفخر

جدة - نرمين السيد - وتابع وزير الأوقاف فى تصريح له اليوم: "هى مواقف تتسم بالقوة والحكمة والشجاعة معا، كما أنها تتسم بالثقة فى الله عز وجل ثم الثقة فى النفس وفى قدرات الدولة المصرية والشعب المصرى العظيم، ولهذا فإنها تتسم بالمصداقية العالية وتحوز احترام العالم أجمع".

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