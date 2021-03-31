عاجل .. الصحة : تسجيل 693 إصابة بـ كورونا .. و42 حالة وفاة

جدة - نرمين السيد - أعلنت وزارة الصحة والسكان عن خروج 564 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة، وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالى المتعافين من الفيروس إلى 154.194 حالة حتى الآن.





وقال الدكتور خالد مجاهد، مساعد وزيرة الصحة والسكان للإعلام والتوعية، والمتحدث الرسمى لـ "الوزارة"، إنه تم تسجيل 693 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا لـ الفيروس، ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 42 حالة جديدة.

بيان كورونا اليوم

وأشار أن إجمالى العدد الذى تم تسجيله فى مصر بـ فيروس كورونا المستجد، حتى أمس الثلاثاء، هو 201.432، من ضمنهم 154.194 حالة تم شفاؤها، و11.956 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أى فيروسات أو أمراض معدية.

وخصصت الوزارة عددا من وسائل التواصل لتلقى استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتس آب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف ويمكن تحميله من خلال الرابطين التاليين:

نسخة أندرويد

https://bit.ly/2MHG97L

نسخة آيفون

https://apple.co/3gURgYJ