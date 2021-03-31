فيديو .. متحدث الوزراء : غلق أى مسجد تزيد فيه مخالفات كورونا فى رمضان

جدة - نرمين السيد - أكد المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمى باسم مجلس الوزراء، أن صلاة التراويح خلال شهر رمضان المبارك سيسمح بها فى المساجد بشرط اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية، مشددا على أن هناك لجانا ستمر على المساجد فى الشهر الفضيل، وسيتم غلق المساجد التى تزيد فيها المخالفات.





وأضاف، خلال مداخلة مع الإعلامى شريف عامر، فى برنامج "يحدث فى مصر" المذاع على قناة "إم بى سى مصر الفضائية": "لا يوجد شىء كبير على الإغلاق أو الاستثناءات، وسيكون هناك تشديد من كل الوزارات المعنية بشأن تطبيق الإجراءات، وسينطبق الأمر على الصلوات فى المساجد وبالتحديد فى صلاة التراويح". وتابع: "فى المساجد الكبرى ستتواجد سلطات إنفاذ القانون لتحصيل غرامات الكمامات بشكل فورى، والمسجد الذى ستزيد فيه المخالفات سيتم غلقه احترازيًا".

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