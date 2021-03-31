فيديو وصور .. ميدان التحرير يتجمل استعدادًا لنقل المومياوات الملكية

جدة - نرمين السيد - تزين ميدان التحرير خلال الساعات الماضية استعدادا لحفل مسار نقل المومياوات الملكية من المتحف المصرى للمتحف القومى للحضارات، والمقرر انطلاقه 3 إبريل المقبل لتتناسب مع الموكب والحدث العالمى.





ورصد "دوت الخليج" إجراءات تزين الميدان التى تضمنت الإضاءات الحديثة التى انتشرت بمحيط المسلة وتوسطت ميدان التحرير، بالإضافة إلى الكباش التى تم وضعها خلال عمليات التطوير التى شهدها خلال الفترة الماضية ضمن خطة تطوير القاهرة الخديوية. ومن المقرر أن يبدأ سير المومياوات من ميدان التحرير، مروراً بميدان سيمون بوليفار وكورنيش النيل بحى السيدة زينب ومصر القديمة وصولا متحف الحضارات. ويشهد مسار المومياوات الملكية بالقاهرة تطويرًا كبيرًا أبرزها زراعة الورود والأزهار بالقرب من كوبرى المانسترلى بالإضافة إلى رفع كفاءة الكوبرى، ومراجعة الأرصفة والبلدورات وأعمدة الإنارة ودهانها وتقليم الأشجار، وتركيب الجرانيت أمام معهد الأورام بالسيدة زينب، بالإضافة إلى دهان واجهة العقارات بالمسار ورفع الإشغالات كافة، فضلًا عن إنشاء نافورة تجميلية بميدان فم الخليج ورفع كفاءتها، وإنشاء سور تجميلى بطول المسار بداية من قرية الفواخير حتى متحف الحضارة، ومعالجة الأجزاء المتهالكة من الفواصل والأسوار والأرصفة.

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