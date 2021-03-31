السعودية تعلن دعمها لمصر والسودان وتؤكد: أمنهما المائي جزء لا يتجزأ من الأمن العربي

أكدت المملكة العربية السعودية، دعمها ومساندتها جمهورية مصر العربية وجمهورية السودان، مشددة على أن أمنهما المائي جزء لا يتجزأ من الأمن العربي.
وأصدرت المملكة بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية قالت فيه: تؤكد المملكة العربية السعودية دعمها ومساندتها لجمهورية مصر العربية وجمهورية السودان، وتؤكد أن أمنهما المائي جزء لا يتجزأ من الأمن العربي، كما تؤكد دعمها ومساندتها لأي مساعٍ تسهم في إنهاء ملف سد النهضة وتراعي مصالح كل الأطراف.
وأضاف البيان "وتشدد –المملكة- على ضرورة استمرار المفاوضات بحسن نية للوصول إلى اتفاق عادل وملزم بخصوص سد النهضة في أقرب وقت ممكن، وفق القوانين والمعايير الدولية المعمول بها في هذا الشأن، بما يحافظ على حقوق دول حوض النيل كافة في مياهه، ويخدم مصالحها وشعوبها معا".
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