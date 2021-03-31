رئيس هيئة قناة السويس: الرئيس تابع أزمة السفينة منذ بدايتها لحظة بلحظة

قال الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، إن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي كانت مهمة ورفعت معنويات العاملين بالمجرى الملاحى، مضيفا أن الرئيس تابع الأزمة منذ بدئها على مدار اليوم، لمعرفة تفاصيل السفينة الجانحة وتابعها لحظة بلحظة.

وتابع أن 420 سفينة كانت تنتظر حل السفينة الجانحة للمرور ولم تأخذ طريقا آخر بسبب أن لديهم ثقة فى هيئة قناة السويس، مضيفا أن أزمة السفينة الجانحة أبرزت أهمية قناة السويس، مؤكدا أننا لدينا خطة لتيسير السفن المنتظرة فى المرجى الملاحى.

وأوضح أن وكالات الأنباء العالمية تحتفى بنجاح مصر فى تعويم السفينة الجانحة، لافتا إلى أن اليوم سنبدأ التحقيقات فى أزمة السفينة الجانحة، وسيتم إعلان الحقيقة بشفافية، وسنطالب شركات التأمين بالتعويضات.