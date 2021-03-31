جدة - نرمين السيد - أكد الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، أن زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسى، إلى القناة، أمس الثلاثاء، رفعت معنويات العاملين بالمجرى الملاحى، لافتا إلى أن الرئيس تابع الأزمة لحظة بلحظة.





وقال ربيع، خلال مداخلة هاتفية لـ برنامج "من مصر"، المذاع على قناة cbc الفضائية، إن الرئيس السيسى أكد له أنه لو يوجد كراكات أكثر من 300 أو 350 طن تعاقد عليها لنواكب تطوير السفن الكبرى. وأشار إلى أن 420 سفينة كانت تنتظر حل السفينة الجانحة للمرور، ولم تأخذ طريقا آخر بسبب أن لديها ثقة فى هيئة قناة السويس، لافتا إلى أن أزمة السفينة الجانحة أبرزت أهمية قناة السويس، مؤكدا أننا لدينا خطة لتيسير السفن المنتظرة فى المرجى الملاحى. وتابع رئيس هيئة قناة السويس: "سنبدأ التحقيقات فى أزمة السفينة الجانحة، وسيتم إعلان الحقيقة بشفافية، وسنطالب شركات التأمين بالتعويضات".

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أسامة ربيع: زيارة الرئيس رفعت معنوياتنا .. وسنبدأ التحقيقات فى أزمة السفينة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.