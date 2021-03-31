التموين تعلن موعد صرف مقررات شهر إبريل

جدة - نرمين السيد - من جانبه، أكد الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، استمرار ضخ السلع الغذائية بأنواعها كافة، بالإضافة إلى منتجات اللحوم والدواجن بـ منافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة، بهدف تلبية احتياجات المواطنين من السلع والمنتجات أولا بأول، وكذلك طرح منتجات الخضراوات والفاكهة بالمنافذ بأسعار مخفضة.
وفى سياق آخر، تستعد وزارة التموين والتجارة الداخلية لإطلاق سلسلة معارض "أهلا رمضان"، اعتبارا من يوم الأحد المقبل وحتى يوم 12 إبريل الجارى، بمركز القاهرة الدولى للمؤتمرات بمدينة نصر، بهدف توفير مختلف السلع الغذائية بأسعار مخفضة، حيث ستشارك 180 من كبرى الشركات المنتجة للسلع الغذائية بتخفيضات كبيرة.
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