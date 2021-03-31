/625080/تفاصيل-اجتماع-محلية-البرلمان-بشأن-خطة-عمل-قطاع-التفتيش

عقدت لجنة الادارة المحلية بمجلس النواب ، برئاسة المهندي أحمد السجيني، اجتماعاً لها، اليوم الثلاثاء، بشأن خطة عمل قطاع التفتيش و المتابعة و تقييم الاداء بوزارة التنمية المحلية و المنوط به مكافحة الفساد بأجهزة و وحدات الادارة المحلية، وذلك بحضور المهندس إيهاب منصور وكيل لجنة الإسكان بالبرلمان.

وقد ناقش الإجتماع عرض خطة التطوير المؤسسي للقطاع من حيث الموارد البشرية و الهيكل التنظيمى و الموازنة الخاصة بالقطاع.

وقد طالب أعضاء اللجنة من مسئولي الوزاره الآتي :

أولاً : الاحتياجات المطلوبة لعمل رقابة حقيقية لمكافحة الفساد بصورة أشمل مما يحدث حاليا، وذلك لأن قطاع التفتيش به حوالي 40 فرد فقط وهذا عدد قليل جدا لتغطية عمل جمهورية مصر العربية.

ثانياً : خطة تطوير المؤسسة وخطة إعادة الهيكلة، وبناءا عليه عدد المعدات المطلوبة والعناصر البشرية.

ثالثاً : تحديد الخطة المستقبلية لعمل قطاع التفتيش.

رابعاً : آليات التعامل والتواصل مع قطاع التفتيش كي نستطيع إيصال المشاكل له من قبل المواطنين.

وقال المهندس إيهاب منصور، إن مسئولي القطاع قد تحدثوا عن أنه سوف يتم عمل تطوير في الآتي (الهيكلة - الميكنة - التدريب ورفع كفاءة العاملين.

وفي نهاية الاجتماع، طالب أعضاء اللجنة بعمل تصور لهذا الأمر واحتياجاتهم من المعدات وبناءا عليه يستطيع تغطية جمهورية مصر العربية في التفتيش ومكافحة الفساد.