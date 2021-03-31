فيديو .. التنمية المحلية: هذا آخر موعد لـ طلبات التصالح فى مخالفات البناء

جدة - نرمين السيد - وقال، خلال مداخلة مع الإعلامى يوسف الحسينى فى برناج "التاسعة" المذاع على القناة الأولى المصرية، إنه بعد انتهاء المهلة سيتم تشكى لجنة تتكون من وزير التنمية المحلية اللواء محمود شعراوى، ووزير الإسكان الدكتور عاصم الجزار، للتباحث حول من لم يتقدم بطلبات التصالح وعرض النتيجة على رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى.

وأضاف قاسم : "اليوم الأربعاء هيبقى يوم عمل طبيعى من 8 ونص صباحا حتى العاشرة مساء لمن يرغب فى التقدم بطلبات التصالح، وسيتم التعامل مع ملفاتهم من خلال المتافض التكنولوجية، مُذّكِّرًا بأن هناك تهيلات فى الإجراءات، وتخفيضات فى أسعار التصالح بجميع المحافظات.