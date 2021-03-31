فيديو .. الفقى عن أزمة سد النهضة : مصر ستجد داعمين أكثر مما نتخيل

جدة - نرمين السيد - قال الدكتور مصطفى الفقى، المفكر السياسى، ومدير مكتبة الإسكندرية، إن مصر لا تزال تأمل أن يكون هناك قبول لـ الوساطة الرباعية بشأن سد النهضة، والتى تتمثل أطرافها فى "الولايات المتحدة، والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبى، والاتحاد الإفريقى".





وأضاف، خلال مداخلة مع الإعلامى شريف عامر فى برنامج "يحدث فى مصر" المذاع على قناة "إم بى سى مصر" الفضائية، أن لغة التعنت من قبل إثيوبيا وتمسكها بموقفها لا تفتح مجالا فى الأمل بنتائج إيجابية للمفاوضات. وتابع: "مصر تجاوزت كل قدرات الصبر.. ولا بد أن يقف العالم مندهشا إزاء ما يحدث"، مستكملا: "ستجد مصر داعمين أكثر مما نتخيل".

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