طقس الأربعاء .. انخفاض درجات الحرارة وسقوط أمطار خفيفة .. القاهرة 19

جدة - نرمين السيد - يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم الأربعاء، طقس مائل للبرودة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وعلى السواحل الشمالية .. لطيف على شمال الصعيد، ومعتدل على جنوبه، بينما يسود طقس طقس بارد ليلا على جميع الأنحاء.





وكشف الخبراء أن هناك فرصة لـ سقوط أمطار متوسطة على مناطق من السواحل الغربية على فترات متقطعة، وأمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشرقية والوجه البحرى على فترات متقطعة، وأمطار خفيفة مساء على مناطق من القاهرة الكبرى على فترات متقطعة، وتنشط رياح على بعض المناطق من السواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء. حالة الطقس اليوم وعن حالة البحرالمتوسط تكون معتدلة إلى مضطربة غربا وارتفاع من مترين إلى 3 أمتار والرياح السطحية شمالية غربية إلى جنوبية غربية... وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج من مترين إلى 3 أمتار والرياح السطحية شمالية غربية. درجات الحرارة المتوقعة على محافظات ومدن مصر: العظمى الصغرى القاهرة 19 11 الإسكندرية 18 13 وادى النطرون 19 12 طنطا 19 11 شبين الكوم 19 12 دمنهور 19 12 بلطيم 19 13 مطروح 17 13 السلوم 17 08 سيوة 20 08 بورسعيد 19 14 دمياط 19 14 الزقازيق 19 12 المنصورة 19 11 الاسماعيلية 21 11 السويس 21 11 العريش 20 13 رفح 19 13 رأس سدر 20 10 نخل 20 06 نويبع 23 16 طابا 21 14 كاترين 16 04 الطور 21 14 شرم الشيخ 25 17 الغردقة 24 14 مرسى علم 24 15 الفيوم 22 11 بنى سويف 22 10 المنيا 22 09 أسيوط 23 09 سوهاج 24 11 قنا 24 12 الأقصر 26 12 أسوان 27 13 ادفو 27 13 أبوسمبل 26 13 الوادى الجديد 25 12 حلايب 25 17 شلاتين 27 16

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