صورة .. الأرصاد تعلن حالة الطقس حتى الإثنين المقبل

جدة - نرمين السيد - ونشرت "الأرصاد"، بيانا على صفحتها الرسمية بـ موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"، جاء فيه:

الأربعاء

أمطار متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية بنسبة 60% والسواحل الشمالية الشرقية، وشمال الوجه البحرى بنسبة 40%، وفرص أمطار خفيفة مساء على القاهرة الكبرى بنسبة 20%، ونشاط للرياح على مناطق السواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء.

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الخميس

أمطار متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية على فترات متقطعة بنسبة 60%، ونشاط للرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى، والسواحل الشمالية.

الجمعة

أمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق من السواحل الشمالية بنسبة 40%، ونشاط للرياح على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية وجنوب سيناء.

السبت

شبورة مائية مائية على القاهرة الكبرى والوجه البحرى ومدن القناة والسواحل الشمالية والشرقية، ونشاط للرياح على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية وجنوب سيناء.

الأحد

شبورة مائية مائية على القاهرة الكبرى والوجه البحرى ومدن القناة والسواحل الشمالية والشرقية، ونشاط للرياح على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية وجنوب سيناء.

الإثنين

شبورة مائية مائية على القاهرة الكبرى والوجه البحرى ومدن القناة والسواحل الشمالية والشرقية، ونشاط للرياح على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية وجنوب سيناء.