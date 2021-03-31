أهمية الطاقة المتجددة بـ مصر .. فى ندوة بين القاهرة وروما

شارك فى الندوة، الدكتور حافظ السلماوى، خبير المشروع وروبرتو فيجوتى، أمين عام المؤسسة، والدكتور أحمد البلتاجى، مدير قطاع الطاقة والنقل، ووفد الاتحاد الأوروبى فى مصر، والدكتور محمد موسى عمران، الرئيس التنفيذى لهيئة تنظيم الكهرباء المصرية، والمهندس كريم محمود، الرئيس التنفيذى لهيئة تنظيم الغاز.
وتم خلال الندوة عرض دور شهادات الطاقة المتجددة فى متابعة إزالة الكربون من قطاع الطاقة فى مصر، من خلال استراتيجية الطاقة المستدامة المتكاملة التى اعتمدتها مصر فى عام 2016، حيث حددت هدفًا يتمثل فى توفير 20٪ من حصة الطاقة المتجددة فى مزيج توليد الطاقة الكهربائية بحلول عام 2022 و42٪ بحلول عام 2035.
وتعتبر شهادات الطاقة المتجددة، إحدى الطرق الفعالة فعالة لزيادة طلب السوق على الطاقة المتجددة، مما يمنح الشركات والمؤسسات والأفراد طريقة بسيطة لتقليل التأثير البيئى لأنشطتهم التجارية والإفصاح عن قيامهم بذلك.
من جانبه، قال روبرتو فيجوتى، الأمين العام للمؤسسة، إن هذه الشهادات تزداد أهمية كل يوم، حيث إنها تشجع على انتقال الطاقة من قبل اللاعبين الكبار على المستوى الوطنى، حيث ستلعب الطاقة المتجددة دورًا مهمًا، وأصبح من المهم لمصر أن يكون لديها أداة تؤكد أن الطاقة قد استهلكت من مصادر الطاقة المتجددة. كما يجب أن تكون هذه الأداة متوافقة مع أفضل الممارسات الدولية فى هذا المجال، بحيث يمكن الاعتراف بها دوليًا. الأمر الذى سيعمل على تعزيز الاستخدام المحلى للطاقة المتجددة، وكذلك تصديرها، مع الاستفادة من ثراء مصر فى موارد الطاقة المتجددة.
وفى سياق متصل، أكد الدكتور حافظ السلماوى، الخبير الرئيسى فى المشروع، أهمية العمل على الاستشارات الخاصة بسوق الطاقة المتجددة واللوائح التشريعية، وخطة عمل الطاقة المتجددة المدمجة، والفرص المتاحة فى الكتلة الحيوية والنفايات فى سوق الطاقة، وتحسين إجراءات شهادة التركيب الكهروضوئى، وتحسين كفاءة الطاقة فى قطاع البترول والغاز.
يذكر أن المؤسسة الإفريقية لشهادات الطاقة المتجددة، تعمل على إيجاد حلول للطاقة المتجددة لإفريقيا، من خلال خلق بيئة مواتية لتوسيع نطاق الاستثمارات لتسريع التحول العادل للطاقة.
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