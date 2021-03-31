أسعار الذهب اليوم الأربعاء 31-3-2021 في مصر

انخفض سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بدء التعاملات الصباحية، بينما يتوقع خبراء أن تشهد الشهور المقبلة صعود آخر في سعر الذهب، كما ننشر سعر جميع الوحدات الذهبية مقابل الجنيه المصري في بدء التعاملات الصباحية، حيث من الممكن أن تتغير الأسعار علي مدار الساعة. أسعار الذهب سعر الجرام عيار 21 سجل السعر اليوم 753 جنيها مصرياً. سعر الجرام عيار 24 سجل السعر اليوم 860 جنيها مصرياً. سعر الجرام عيار 18 سجل السعر اليوم 645 جنيها مصرياً. سعر الجنيه الذهب سجل السعر اليوم إلي 6024 جنيه سعر أوقية الذهب حيث سجل السعر 1700 دولار

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