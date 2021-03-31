أهم الأخبار المتوقعة اليوم الأربعاء 31 مارس 2021

جدة - نرمين السيد - القاهرة
تطلق وزارة السياحة والآثار، الصفحة الرسمية لـ المتحف القومى للحضارة المصرية بالفسطاط، ومنصة لحجز التذاكر على شبكة الإنترنت، وذلك بمناسبة افتتاح قاعة العرض المركزى بالمتحف واستقبال موكب المومياوات الملكية، يوم السبت المقبل.
القاهرة
ينظم قطاع العلاقات الثقافية الخارجية برئاسة الدكتورة سعاد شوقى، الأمسية الثانية عشرة من سلسلة أمسيات مبادرة "علاقات ثقافية" والتى يتم خلالها الاحتفاء بالعلاقات المصرية الفلبينية.
القاهرة
تنتهى المهلة المحددة لتقديم طلبات التصالح على مخالفات البناء فى المراكز التكنولوجية فى المراكز والمدن والأحياء بجميع المحافظات.
القاهرة
تفتح الهيئة المصرية العامة للكتاب بمقرها برئاسة الدكتور هيثم الحاج على، باب الاشتراك بمعرض فيصل الرمضانى التاسع للكتاب والمقرر إقامته خلال الفترة من 8 حتى 18 رمضان المقبل بأرض الهيئة بشارع "فيصل - الطالبية - الهرم".
القاهرة
تغادر بعثة الأهلى متوجهة إلى السودان، على متن طائرة خاصة، استعدادا لمواجهة المريخ السودانى المقرر لها السبت المقبل، فى الجولة الخامسة من منافسات دور المجموعات بدورى أبطال إفريقيا.
فيينا
تبدأ أعمال الاجتماع الوزارى الخامس عشر، لوزراء الطاقة فى منظمة الدول المصدرة للبترول "أوبك"، وحلفائهم فى المجموعة المعروفة باسم "أوبك + " لمناقشة تطورات وضع سوق النفط الخام فى ضوء أزمة جائحة كورونا.
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