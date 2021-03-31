الرى تبدأ استعدادات أسبوع القاهرة الرابع للمياه

جدة - نرمين السيد - بدأت السكرتارية الدائمة لأسبوع القاهرة للمياه فى الإجراءات اللازمة للإستعداد لإسبوع القاهرة الرابع للمياه لعام 2021، والمقرر عقده خلال الفترة من 24 - 28 أكتوبر المقبل تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى.





ويعد أسبوع القاهرة للعام الحالى هو المؤتمر الرابع فى سلسلة المؤتمرات التى بدأت عام 2018، والتى تهدف لتعزيز التواصل بين منظمات المياه والصناعات المرتبطة بقطاع المياه، والجهات الإقليمية والدولية والمجتمعات ذات الصله، واستكمالا للنجاح الكبير الذى حققه اسبوع القاهرة فى نسخه الثلاث السابقة.

ويُعقد أسبوع القاهرة الرابع للمياه تحت عنوان "المياه والسكان والتغيرات العالمية: التحديات والفرص" ، والذى يشمل خمس موضوعات فرعية هى "المياه والتغيرات العالمية، التطورات الحديثة فى إدارة الموارد المائية ، المياه والمجتمع، التعاون على المستوى الإقليمى والقطاعى لتحقيق الأمن المائى، الابتكار فى العلوم المائية"، بالإضافة لعدد من الموضوعات الأخرى التى تندرج تحت الموضوعات الفرعية، إذ سيتم التركيز لأول مرة فى أسبوع القاهرة على القضايا السكانية وتأثير الزيادة السكانية على الإدارة المشتركة للأنهار العابرة للحدود وتغير المناخ وغيرها من الموضوعات.

وستعقد فاعليات الأسبوع بأحد الفنادق الكبرى على نيل القاهرة، مع اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا، كما سيسمح بالمشاركة عن بعد عبر تقنيات الفيديوكونفرانس.

الجدير بالذكر أنه تم تشكيل لجنة علمية لإسبوع القاهرة للمياه برئاسة الدكتور عبد القوى خليفة أستاذ الهيدروليكا بجامعة عين شمس ووزير المرافق الأسبق وعضوية نخبة كبيرة من خبراء المياه وأساتذة الجامعات والمراكز البحثية والهيئات والمؤسسات المتخصصة فى مجالات المياه ومنها جامعات عين شمس والقاهرة والأزهر والجامعة الأمريكية بالقاهرة والجامعة الصينية، وجامعة زويل والمركز القومى لبحوث المياه ومركز التميز العلمى وجهاز شئون البيئة ومعهد الصحة العالمية والبيئة البشرية.

وقد أقرت اللجنة الاشتراطات والمعايير الخاصة بقبول الأوراق العلمية، وكذا آلية نشر الأبحاث المتميزة بعدد من المجلات العلمية المتخصصة منها المجلة العلمية للمركز القومى لبحوث المياه WATER SCIENCE JOURNAL، بحيث تكون الابحاث المنشورة مؤهلة للترقى بالمركز القومى لبحوث المياه، بالإضافة لإصدار دورية خاصة بالأسبوع تتضمن الأبحاث العلمية والفنية المميزة، وذلك تمهيدا لإصدار دورية ثابتة للأبحاث التى تعرض بأسبوع القاهرة بشكل سنوى.

وعلى صعيد آخر ، فقد تم فتح باب التسجيل للشركاء والرعاة من المنظمات والجهات المحلية والإقليمية والدولية الراغبة فى تنظيم جلسات فنية وأحداث جانبية أو رعاية أحد الأنشطة ضمن الأسبوع، والتسجيل متاح عبر الإنترنت من خلال الرابط التالى https://www.cairowaterweek.eg/registration/Newcon

وفى سياق متصل، تم خلال الفترة الماضية الإعلان عن عدد من الأنشطة والمسابقات التى ستعقد خلال الحدث، ومنها مسابقة أفضل مشروع تخرج ومسابقة عرض رسائل الماجستير والدكتوراة فى 3 دقائق، والمسابقة القومية الرابعة للحفاظ على المياه للمزارعين، بالإضافة إلى الإعلان عن فتح باب التقدم بملخصات الأبحاث لعرضها خلال المؤتمر، إذ تم توجية الدعوة لجميع الباحثين المهتمين بشكل خاص بالمجالات ذات الصلة بالمحاور الفرعية الخمسة للحدث، وجار الإعلان تباعا عن باقى الأنشطة والمسابقات الأخرى والتى يمكن متابعتها من خلال الموقع الإلكترونى https://www.cairowaterweek.eg وصفحة الفيس بوك الخاصة بالأسبوع https://www.facebook.com/cairowaterweek.

كما صدر الإعلان الأولى للأسبوع والذى يضم معلومات مبدئية عن الإسبوع باللغتين العربية والإنجليزية، ويمكن تحميل الإعلان المشار إليه من خلال موقع الأسبوع.