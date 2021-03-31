وزارة الموارد المائية والرى تبدأ الاستعداد لعقد اسبوع القاهرة الرابع للمياه

- الزيادة السكانية وتأثيرها على الموارد المائية في ضوء التغيرات العالمية هو المحور الرئيسي للمؤتمر

- فاعليات الأسبوع تعقد بأحد الفنادق الكبرى علي نيل القاهرة مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا ، بخلاف المشاركة عبر الفيديوكونفرانس

في ضوء توجيهات السيد الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والرى .. بدأت السكرتارية الدائمة لإسبوع القاهرة للمياه في الإجراءات اللازمة للإستعداد لإسبوع القاهرة الرابع للمياه لعام ٢٠٢١ والمقرر عقده خلال الفترة من ٢٤ - ٢٨ أكتوبر القادم تحت رعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

ويعد اسبوع القاهرة للعام الحالي هو المؤتمر الرابع في سلسلة المؤتمرات التي بدأت عام ٢٠١٨ ، والتي تهدف لتعزيز التواصل بين منظمات المياه والصناعات المرتبطه بقطاع المياه ، والجهات الإقليمية والدولية والمجتمعات ذات الصله ، واستكمالا للنجاح الكبير الذي حققه اسبوع القاهرة في نسخه الثلاث السابقة.

ويُعقد أسبوع القاهرة الرابع للمياه تحت عنوان "المياه والسكان والتغيرات العالمية : التحديات والفرص" ، والذي يشمل خمس موضوعات فرعية هي (المياه والتغيرات العالمية، التطورات الحديثة في إدارة الموارد المائية ، المياه والمجتمع ، التعاون علي المستوي الإقليمي والقطاعي لتحقيق الأمن المائي ، الإبتكار في العلوم المائية) بالإضافة لعدد من الموضوعات الأخرى التي تندرج تحت الموضوعات الفرعية ، حيث سيتم التركيز لأول مرة في أسبوع القاهرة علي القضايا السكانية وتأثير الزيادة السكانية على الإدارة المشتركة للأنهار العابرة للحدود وتغير المناخ وغيرها من الموضوعات.

وستعقد فاعليات الأسبوع بأحد الفنادق الكبرى علي نيل القاهرة ، مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد ، كما سيسمح بالمشاركة عن بعد عبر تقنيات الفيديوكونفرانس.

الجدير بالذكر أنه تم تشكيل لجنة علمية لإسبوع القاهرة للمياه برئاسة السيد الأستاذ الدكتور/ عبد القوي خليفة أستاذ الهيدروليكا بجامعة عين شمس ووزير المرافق الأسبق وعضوية نخبة كبيرة من خبراء المياه وأساتذة الجامعات والمراكز البحثية والهيئات والمؤسسات المتخصصة في مجالات المياه ومنها جامعات عين شمس والقاهرة والأزهر والجامعة الأمريكية بالقاهرة والجامعة الصينية وجامعة زويل والمركز القومي لبحوث المياه ومركز التميز العلمي وجهاز شئون البيئة ومعهد الصحة العالمية والبيئة البشرية.

وقد أقرت اللجنة الاشتراطات والمعايير الخاصة بقبول الأوراق العلمية ، وكذا آلية نشر الأبحاث المتميزة بعدد من المجلات العلمية المتخصصة منها المجلة العلمية للمركز القومي لبحوث المياه WATER SCIENCE JOURNAL ، بحيث تكون الابحاث المنشورة مؤهلة للترقي بالمركز القومي لبحوث المياه، بالإضافة لإصدار دورية خاصة بالأسبوع تتضمن الأبحاث العلمية والفنية المميزة ، وذلك تمهيداً لإصدار دورية ثابتة للأبحاث التي تعرض بأسبوع القاهرة بشكل سنوي.

وعلي صعيد آخر ، فقد تم فتح باب التسجيل للشركاء والرعاه من المنظمات والجهات المحلية والإقليمية والدوليه الراغبة في تنظيم جلسات فنية وأحداث جانبية أو رعاية أحد الأنشطة ضمن الأسبوع، والتسجيل متاح عبر الانترنت من خلال الرابط التالي https://www.cairowaterweek.eg/registration/Newcon

وفي سياق متصل تم خلال الفترة الماضية الإعلان عن عدد من الأنشطة والمسابقات التي ستعقد خلال الحدث ، ومنها مسابقة أفضل مشروع تخرج ومسابقة عرض رسائل الماجستير والدكتوراة في ثلاث دقائق ، والمسابقة القومية الرابعة للحفاظ علي المياه للمزارعين، هذا بالإضافة إلي الإعلان عن فتح باب التقدم بملخصات الأبحاث لعرضها خلال المؤتمر، حيث تم توجية الدعوة لجميع الباحثين المهتمين بشكل خاص بالمجالات ذات الصلة بالمحاور الفرعية الخمسة للحدث ، وجاري الإعلان تباعاً عن باقي الأنشطة والمسابقات الأخري والتي يمكن متابعتها من خلال الموقع الالكتروني https://www.cairowaterweek.eg وصفحة الفيس بوك الخاصة بالأسبوع https://www.facebook.com/cairowaterweek.

كما صدر الإعلان الأولي للإسبوع والذي يضم معلومات مبدئية عن الإسبوع باللغتين العربية والإنجليزية ، ويمكن تحميل الإعلان المشار إليه من خلال موقع الإسبوع.