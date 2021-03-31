انت الان تتابع تفاصيل خبر بورصة الدواجن.. سعر الفراخ البيضاء اليوم الأربعاء 31 مارس 2021 وتوقعات بزيادة كبيرة في رمضان والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - شهد سعر الفراخ البيضاء اليوم الأربعاء 31 مارس 2021 حالة من الإستقرار على نفس الأسعار التي كانت عليها قبل يومين، وسبقها حالة من التأرجح ما بين الإرتفاع في سعر الفراخ والإنخفاض، ولكن هذا أمر طبيعي، لأن الفراخ تخضع إلى بورصة الدواجن، كما أن شأنها كشأن أي سلعة تخضع للعرض والطلب وحالة السوق.

سعر الفراخ البيضاء اليوم الأربعاء 31 مارس 2021

وهناك توقعات بزيادة سعر الفراخ خلال شهر رمضان، وذلك نتيجة زيادة الإستهلاك، وهذا ما توقعه رئيس شعبة الدواجن في تصريحات سابقة، حيث أشار الدكتور عبد العزيز السيد أن التوقعات تشير إلى ارتفاع أسعار الفراخ بنسبة تصل إلى 25%، وحذر المواطنين من تخزين الدواجن وعدم شرائهم أكثر من احتياجاتهم لعدم تأثر الأسعار.

وحول سعر الفراخ البيضاء اليوم 31 مارس فقد جاءت وفق ما يلي:

الشركة سعر الفراخ البيضا اليوم سعر الفراخ الساسو اليوم رئيس رابطة الدواجن 27 جنيه 32 جنيه محمود الجداوي 27 جنيه 31 جنيه منير السقا 27 جنيه 34 جنيه المنصورة للدواجن 27 جنيه 34 جنيه محمد عادل 27 جنيه 33 جنيه فوزي تفاحه 27 جنيه — أحمد 27 جنيه — محمد عثمان 27 جنيه — بورصة جنوب الصعيد 27.5 جنيه وهو أعلى سعر 30 جنيه

أما سعر الكتكوت الابيض اليوم فسجلت زيادة في بعض الشركات واستقراراً في شركات أخرى وذلك وفق ما يلي:

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