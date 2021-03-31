انت الان تتابع تفاصيل خبر أسعار بورصة الدواجن الآن.. سعر الكتكوت الابيض اليوم 31 مارس وسعر الفراخ البيضاء اليوم والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - شهد سعر الكتكوت الابيض اليوم 31 مارس 2021 حالة من الإستقرار في العديد من الشركات، وارتفاع طفيف في شركات أخرى، وذلك بعد ارتفاع كبير في الأسعار بداية شهر مارس ووصول الكتكوت لأكثر من 14 جنيه، وذلك عقب قرار وزارة الزراعة قبل أسابيع قليلة بتصدير الكتاكيت البيضاء إلى دولة غانا، وتصدير 6 مليون بيضة إلى ليبيا.

سعر الكتكوت الابيض اليوم

وطالب رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية الدكتور عبد العزيز السيد الحكومة بفتح سوق خارجي للدواجن، خاصةً وأن مصر استطاعت أن تحقق اكتفاء ذاتي في الثروة الداجنة، وأكد السيد أن فتح أسواق خارجية للدواجن المصرية يؤدي إلى تنمية هذا القطاع الهام وجذب مزيد من الاستثمارت الخارجية للنهوض أكثر بالثروة الداجنة في مصر، حيث أن المربين تكبدوا خسائر كبير خلال الفترة الماضية نتيجة ارتفاع أسعار الأعلاف لمستويات كبيرة.

وحول سعر الكتكوت الابيض اليوم الأربعاء 31 مارس فقد جاء وفق الأسعار التالية في الشركات المختلفة.

الشركة الوادي القاهرة للدواجن المصرية الهولندية الوطنية البنا الوطن الإسكندرية الحرمين الريان سعر الكتكوت الأبيض اليوم 10.5 جنيه 10.5 جنيه 8.5 جنيه 11.5 جنيه 10 جنيه 9.75 جنيه 9.5 جنيه 9 جنيه 10.25 جنيه

وحول سعر الفراخ البيضاء اليوم، فقد شهدت حالة من الإستقرار مع توقعات بزيادة تصل لـ25% في رمضان المقبل، وسجلت أسعار الفراخ البيضاء اليوم الأربعاء 31 مارس 27 جنيه في جميع الشركات، أما الفراخ الساسو فتراوحت ما بين 31 إلى 34 جنيه كما في بورصة السقا.

اقرأ أيضاً: