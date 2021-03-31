انت الان تتابع تفاصيل خبر سعر اليورو اليوم في كافة البنوك المصرية- الأربعاء 31 مارس 2021 والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - حيث قد هبط سعر اليورو اليوم الثالث على التوالي صباح هذا اليوم الإربعاء في مستهل التعاملات في البنوك المصرية، وعلى ذلك فأننا نقدم لكم من خلال موقعكم مصر فايف أسعار اليورو إمام الجنيه المصري، وفقاً لأخر تحديثات من عدد من البنوك المختلفة والتي نستعرضها لكم في السطور. سعر اليورو اليوم- الأربعاء 31 مارس 2021: – بنك قناة السويس>> 18.46 جنيه للشراء، 18.61 جنيه مصري للبيع. – البنك التجاري الدولي>> 18.41 جنيه للشراء، 18.54 جنيه مصري للبيع. – بنك مصر>> 18.39 جنيه للشراء، 18.54 جنيه مصري للبيع. – بنك كريدي أجريكول>> 18.44 جنيه للشراء، 18.62 جنيه مصري للبيع. – البنك الاهلي>> 18.39 جنيه للشراء، 18.54 جنيه مصري للبيع. – بنك التعمير والإسكان>> 18.50 جنيه للشراء، 18.70 جنيه مصري للبيع. – بنك الإسكندرية>> 18.42 جنيه للشراء، 18.62 جنيه مصري للبيع. – المصرف المتحد>> 18.39 جنيه للشراء، 18.56 جنيه مصري للبيع. قد يهمك أيضاً متابعة:

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