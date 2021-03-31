انت الان تتابع تفاصيل خبر مصر تطالب رويترز بتصحيح الأخبار الغير صحيحة بشأن السفينة الجانحة والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - أثار خبر نشرته وكالة رويترز، في وقت لاحق أن السفينة البنامية العالقة في قناة السويس، قد مالت وتراجعت بفعل حركة الرياح وعادت لوضعها السابق مرة أخري .

وعلى هذا تباينت ردود الأفعال إثر نشر الخبر المغلوط، فقد طالبت وناشدت هيئة الاستعلامات المصرية الوكالة الدولية بضرورة تصحيح ذلك الخبر الذي أثارته، وأشارت الهيئة إلي إن الوكالة قد نشرت خبر مغلوط في نفس الوقت الذي حاولت الدولة المصرية ببذل الكثير من الجهود لتعويم السفينة، والتي قد تكللت بالنجاح الكامل .

وعلق رئيس الهيئة العامة للاستعلامات الكاتب ضياء رشوان وقال أن الهيئة، قد اتجهت إلي التواصل الفوري مع مسؤولي الوكالة والمعنيين بالأمر، بمقر الوكالة بالقاهرة لكي تتدارك الخطأ المهني والذي قد جاء في وقت مهم جدا، حيث كان العالم أجمع يعاني من هذا الوضع، ويتابع عن كثب الجهود المصرية الهائلة والتي قد بذلت في سبيل إنهاء هذه الأزمة وأعادت الأمور إلي عهدها، الأمر الذي قد تسبب في وقوع أضرار مادية ومعنوية علي الجهود المصرية وعلي العديد من الدول المعنية والتي قد تأثرت بالأزمة.

وقد أوضح رشوان بعد هذه الأزمة، وبعد تدخل الهيئة بنشر تقرير موسع يتضمن ويحتوي على عودة الملاحة في القناة، وتقوم بالثناء على الجهود المصرية التي قد بذلت العديد من المحاولات والتي باءت بالنجاح، بالإضافة إلي احتوائها علي فقرة مهمة تقول (بعد عدة ساعات من عمل تعويم جزئي للسفينة عادت لفترة لتكون بعرض القناة قبل تحريرها بشكل نهائي) .

وقد طالبت الهيئة من رويترز، ضرورة التراجع عن الخبر وحذفه، كما ناشدتها بضرورة الالتزام بجميع القواعد المتعارف عليها لمهنة الصحافة، ومتطلباته من حيث المصداقية والتدقيق خاصة في مثل هذه الظروف الصعبة، وأن الوكالة يحق لها اتخاذ جميع الإجراءات المنصوص عليها في القوانين المصرية والدولية بشأن ضوابط النشر الصحفي وما يسكن أن يتكلفه من أضرار وخيمة .

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