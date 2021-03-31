/625083/جدول-مباريات-اليوم-الأربعاء-والقنوات-الناقلة

مازلنا حتى الٱن نتابع مباريات الأجندة الدولية للمنتخبات في جميع أنحاء العالم والتي أقرها الاتحاد الدولي لكرة القدم " فيفا "، والتي بدأت من يوم الثاني والعشرين من مارس الحالي، على أن يكون اليوم هو ٱخر أيامها .

ويقدم موقع دوت الخليج جدولا بالمواعيد الكاملة لجميع مباريات اليوم، والقنوات الناقلة لها، تعرف عليها : مباريات تصفيات كأس العالم 2022 أرمينيا X رومانيا ٦ مساءا البوسنة والهرسك X فرنسا 8.45 مساءً beIN Sports HD Xtra 2 أوكرانيا X كازاخستان 8.45 مساءً اليونان X جورجيا 8.45 مساءً beIN Sports Connect إسبانيا X كوسوفو 8.45 مساءً beIN Sports 3 HD Premium ألمانيا X مقدونيا الشمالية 8.45 مساءً beIN Sports 2 HD Premium ليشتنشتاين X أيسلندا 8.45 مساءً beIN Sports Connect ليتوانيا X إيطاليا 8.45 مساءً beIN Sports HD Xtra 1 إيرلندا الشمالية X بلغاريا 8.45 مساءً beIN Sports Connect النمسا X الدانمارك 8.45 مساءً beIN Sports Connect مولدوفا X الكيان الصهيوني 8.45 مساءً beIN Sports Connect أسكتلندا X جزر فاروه 8.45 مساءً beIN Sports Connect أندورا X المجر 8.45 مساءً beIN Sports Connect إنجلترا X بولندا 8.45 مساءً beIN Sports 1 HD Premium سان مارينو X ألبانيا 8.45 مساءً beIN Sports Connect تصفيات أمريكا الشمالية والوسطي المؤهلة لكأس العالم الهندوراس X المكسيك 3 صباحاً

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