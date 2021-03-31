/625083/جدول-مباريات-اليوم-الأربعاء-والقنوات-الناقلة
مازلنا حتى الٱن نتابع مباريات الأجندة الدولية للمنتخبات في جميع أنحاء العالم والتي أقرها الاتحاد الدولي لكرة القدم " فيفا "، والتي بدأت من يوم الثاني والعشرين من مارس الحالي، على أن يكون اليوم هو ٱخر أيامها .
ويقدم موقع دوت الخليج جدولا بالمواعيد الكاملة لجميع مباريات اليوم، والقنوات الناقلة لها، تعرف عليها :
مباريات تصفيات كأس العالم 2022
أرمينيا X رومانيا ٦ مساءا
البوسنة والهرسك X فرنسا 8.45 مساءً beIN Sports HD Xtra 2
أوكرانيا X كازاخستان 8.45 مساءً
اليونان X جورجيا 8.45 مساءً beIN Sports Connect
إسبانيا X كوسوفو 8.45 مساءً beIN Sports 3 HD Premium
ألمانيا X مقدونيا الشمالية 8.45 مساءً beIN Sports 2 HD Premium
ليشتنشتاين X أيسلندا 8.45 مساءً beIN Sports Connect
ليتوانيا X إيطاليا 8.45 مساءً beIN Sports HD Xtra 1
إيرلندا الشمالية X بلغاريا 8.45 مساءً beIN Sports Connect
النمسا X الدانمارك 8.45 مساءً beIN Sports Connect
مولدوفا X الكيان الصهيوني 8.45 مساءً beIN Sports Connect
أسكتلندا X جزر فاروه 8.45 مساءً beIN Sports Connect
أندورا X المجر 8.45 مساءً beIN Sports Connect
إنجلترا X بولندا 8.45 مساءً beIN Sports 1 HD Premium
سان مارينو X ألبانيا 8.45 مساءً beIN Sports Connect
تصفيات أمريكا الشمالية والوسطي المؤهلة لكأس العالم
الهندوراس X المكسيك 3 صباحاً
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر جدول مباريات اليوم الأربعاء والقنوات الناقلة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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