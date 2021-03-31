الهجرة تبحث مع السعودية تجديد إقامات المصريين العاملين بالمملكة

جدة - نرمين السيد - وبحسب بيان للوزارة اليوم، جاء ذلك عقب تلقى وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، العديد من المناشدات والاستغاثات من المواطنين المصريين العاملين بالمملكة العربية السعودية الشقيقة، ومتواجدين فى مصر بالوقت الحالى، ولا يستطيعون العودة لعملهم بالمملكة نظرًا لتعليق حركة الطيران بالسعودية ضمن إجراءات مواجهة فيروس كورونا فضلًا عن قرب انتهاء فترة إقامتهم هناك.

ونقلت السفيرة نبيلة مكرم للسفير السعودى كل المناشدات والاستغاثات التى تلقتها وزارة الهجرة خلال الفترة الماضية، بشأن قرب انتهاء فترة إقاماتهم بالمملكة.

وفى هذا الصدد، أكد السفير السعودى أن المملكة العربية السعودية ستقوم بمد فترة التأشيرات والإقامات فى ضوء تعليق حركة الطيران بالمملكة.

ومن جانبها، قدمت وزيرة الهجرة خالص الشكر للسفير السعودى وللسلطات والمسئولين بالسعودية لإصدارهم قرار بشأن مد التأشيرات والإقامات الخاصة بالمصريين العاملين بالمملكة للتيسير على العمالة المصرية، وأشارت إلى احترام سيادة المملكة وقراراتها فى ظل الإجراءات الاحترازية التى تتخذها لمواجهة انتشار جائحة كورونا، مؤكدة متانة العلاقات الثنائية بين مصر والمملكة العربية السعودية قيادة وشعبا.