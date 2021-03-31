وزير التعليم العالي يبحث مع مدير الوكالة الفرنكوفونية توقيع ”اتفاق إطارى” لبدء...

عقد د.خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي أمس الثلاثاء اجتماعا مع السيد/ جين نويل باليو مدير المكتب الإقليمى للوكالة الجامعية الفرنكوفونية بالشرق الأوسط، و د. دونى داربى رئيس الجامعة الأهلية الفرنسية، ووفدا فرنسيا من الوكالة، لبحث استكمال تنفيذ مشروع الجامعة بالقاهرة.

وخلال الاجتماع، أكد الوزير على عمق العلاقات التى تربط بين مصر وفرنسا خاصة فى المجالات التعليمية والبحثية، ومن بينها مشروع الجامعة الأهلية الفرنسية، مشيرًا إلى أن فرنسا تعتبر شريكا هاما واستراتيجيا لمصر فى مجال التعليم والبحث العلمى.

كما بحث الجانبان دفع المشروع لاستكمال الخطوات التنفيذية، وتوقيع اتفاق إطارى، والاتفاق على تحديد الإجراءات الهندسية والفنية لبدء مرحلة بناء الجامعة بنهاية العام الحالى.

وأشار د. عبد الغفار إلى أن مصر تمتلك حالياً خبرة كبيرة فى إنشاء الجامعات الدولية، لافتاً للتجارب الناجحة لإنشاء أفرع لعدة جامعات أجنبية، مؤكدا تقديم الدعم اللازم لمشروع الجامعة الفرنسية بالتعاون مع الجهات المعنية بالدولة، خاصة أن هذه الجامعة ستمثل إضافة هامة لمنظومة الجامعات الدولية فى مصر، والتى تضم جامعات بريطانية وكندية وألمانية.

كما بحث الوزير مع ممثلى الوكالة التعاون فى خطة إنشاء الجامعات التكنولوجية والأهلية، حيث تستهدف الوزارة إنشاء 6 جامعات تكنولوجية جديدة، مشيرا إلى حرص مصر على الاستفادة من الخبرة الفرنسية، و دعم الوكالة فى هذا المجال، وكذلك بحث التعاون مع الوكالة فى دعم المستشفيات الجامعية.

وثمن الوزير إنشاء مكتب للوكالة فى القاهرة، مؤكدا على أهميته فى دعم وتسهيل التعاون بين الجانبين.

ومن جانبه أشار السيد/ باليو إلى حرص بلاده على أن تقدم الجامعة الفرنسية نموذجا متميزا للتعليم العالى؛ يعكس خبرة فرنسا التعليمية، مؤكدا أن الجامعة خطوة جديدة فى طريق التعاون المثمر والطويل بين البلدين فى مجال التعليم والبحث العلمى، وكذلك ترحيب بلاده بزيادة المشاركة الفرنسية فى التوسعات التى تشهدها مصر فى مؤسسات التعليم العالى وتقديم الدعم الفنى لها

وأشار السيد/ داربى إلى أنه بتوقيع الاتفاق الإطارى ستبدأ الجامعة إجراءات العمل الفعلية.

ومن جانبه قدم د. منير فخرى عبد النور الشكر للوزير على متابعته العمل عن قرب، وبحث التحديات التى تواجه الجامعة وحلها.

حضر اللقاء د. منير فخرى عبد النور رئيس مجلس أمناء الجامعة الفرنسية، د.أيمن عاشور نائب الوزير لشئون الجامعات، د. أشرف العزازى رئيس قطاع الشئون الثقافية والبعثات، د. أنور إسماعيل مساعد الوزير للمشروعات القومية، د. محمد الشرقاوى معاون الوزير للتمويل والاستثمار.