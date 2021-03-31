اتجاه فى اتحاد الكرة للموافقة على توقف الدورى فى مايو بسبب المنتخب

يسود اتجاه داخل اتحاد الكرة، للموافقة على توقف مسابقة الدورى فى شهر مايو المقبل لإقامة معسكر للاعبين المحليين بناء على طلب الجهاز الفنى لمنتخب مصر الأول بقيادة حسام البدرى، استعدادا للتصفيات المؤهلة لمونديال 2022.

ويعقد حسام البدرى، المدير الفنى للفراعنة، اجتماعا مع اللجنة التى تدير اتحاد الكرة خلال الساعات المقبلة من أجل مناقشة استعدادات الفراعنة للمرحلة المقبلة، والتى تشهد انطلاق تصفيات أفريقيا المؤهلة لبطولة كأس العالم 2022.

وسيطلب حسام البدرى من اتحاد الكرة خوض مباراة ودية باللاعبين المحليين فى شهر مايو المقبل فى ظل تعذر استقدام اللاعبين المحترفين فى المواعيد غير الرسمية، حيث يرى البدرى ضرورة إقامة معسكر ومباراة ودية قبل التصفيات بهدف التواصل مع اللاعبين وتحفيظهم أفكار الجهاز الفنى قبل التصفيات المونديالية.

وحقق منتخب مصر الأول لكرة القدم، بقيادة حسام البدري، الفوز على منتخب جزر القمر 4 / 0 فى اللقاء الذي جمعهما باستاد القاهرة أمس ضمن مباريات الجولة السادسة والأخيرة للتصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا 2022 بالكاميرون، والتي حسمها الفراعنة بالتأهل برفقة منتخب جزر القمر، وتصدر الفراعنة المركز الأول برصيد 12 نقطة، ثم جزر القمر 9 نقاط، وكينيا 7 نقاط، وتوجو نقطتين.

من ناحية أخرى ، أعلن حسام البدرى المدير الفنى لمنتخب مصر الأول لكرة القدم مشاركة الفراعنة فى بطولة كأس العرب للمنتخبات المقرر إقامتها فى نهاية ديسمبر المقبل على الأراضى القطرية.

وقال حسام البدرى فى المؤتمر الصحفى بعد مباراة المنتخب وجزر القمر: "هنشارك فى كأس العرب للمنتخبات وهنكون بدون المحترفين وجاهزين لها".