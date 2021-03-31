/625085/اول-تحرك-برلماني-ضد-مصانع-تصنيع-حلوى-الأطفال-مجهولة-المصدر

تقدم النائب أحمد مهني، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، بطلب إحاطة للمستشار حنفي جبالي، رئيس البرلمان، بشأن انتشار المصانع المجهولة الخاصة بتصنيع حلوى الأطفال بمختلف محافظات الجمهورية وتصنيعها لانواع حلوى بأشكال غير مقبولة.

مصانع بير السلم

وأوضح مهني، خلال البيان الصادر له، أنه في الاونة الاخيرة انتشر العديد من انواع حلوى الأطفال " الغير معلومة المصدر " بالأسواق والمحال، مما يعود بشكل تلقائي إلى زيادة مصادر الإنتاج المجهولة او ما يطلق عليها باللفظ الدارج " مصانع بير السلم " بكافة محافظات الجمهورية مثل ( القاهرة – القليوبية – الجيزة – الإسكندرية )، مؤكدا أن تلك المصانع تقوم بتصنيع أنواع مختلفة من الحلوى دون تصريح و تراخيص من جانب وزارة التجارة والصناعة أو وزارة التموين والتجارة الداخلية.

وأشار وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب ، إلى وجود ثلاث أزمات في غاية الخطورة وهما : اولا عدم وجود أي نوع من انواع الالتزام من جانب تلك المصانع والعاملين بها بالمعايير والمواصفات المتعلقة بالسلامة الغذائية أو الأمن الغذائي ، إلى جانب عدم وجود أي توضيح على العبوات الخاصة بالحلوى عن ما هي مكونات ذلك المنتج أو حتى مدة صلاحيته أو عنوان المصنع أو آليات التواصل معه ، وهو ما يهدد بلا أدنى شك صحة وسلامة ابنائنا الأطفال .

وأستكمل البرلماني، ان الأزمة الثانية تتمثل في غياب الرقابة الدورية على تلك المصانع وإتخاذ إجراءات قانونية رادعة تجاهها فقد إستباح القائمين عليها إستحداث اشكال غير لائقة وخطيرة للغاية لتلك الحلوى بشكل يؤثر على التكوين النفسي والوجداني لأبنائنا الأطفال ، مؤكدا أن الأزمة الثالثة حيث تؤك.

.على ضرب تلك المصانع والقائمين عليها بقرار السيد وزير التموين والتجارة الداخلية رقم 330 لسنة 2017 عرض الحائط ، والذي نص في مادته الرابعة على أن : " يحظر تداول السلع والمواد مجهولة المصدر أو غير المصحوبة بالمستندات التى تثبت مصدرها كما يحظر عرضها للبيع أو حيازتها بقصد الاتجار."

وطالب النائب الحكومة بسرعه إتخاذ ما يلزم من إجراءات بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية من أجل غلق تلك المصانع بشكل نهائي ومعاقبة القائمين عيها بكل شدة وحزم كي نقتلع تلك الافه الخطيرة التي تهدد صحة وسلامة أطفالنا من جذورها بشكل نهائي .