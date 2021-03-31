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أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الأربعاء 31-3-2021 في المجمعات الإستهلاكية، لاتزال العمليات البحثية مستمرة حتى الآن من قبل ربات المنزل، الذين يبحثون عن أفضل سعر للخضروات والفاكهة.

دوت الخليج يرصد أسعار الخضروات والفاكهة اليوم في المجمعات الإستهلاكية اليوم، إستمرارًا للخدمات التي يقدمها للقارىء على مدار الساعة.

أسعار الطماطم والخيار في المجمعات الإستهلاكية

تراوحت أسعار كيلو الطماطم بين 2.5 – 3.5 جنيه، وسجل سعر كيلو الخيار 5.5 جنيه، وبلغ سعر الجزر 5 جنيهات للكيلو الواحد، أما البطاطس فقد بلغت 3.5 جنيه، وتوقف سعر البصل الأبيض عند 5 جنيهات، والبصل الأحمر 7 جنيهات، وسجلت سعر الكوسة 6 جنيهات للكيلو.

أسعار الفلفل والليمون

سجل سعر الباذنجان الرومى 5.5 جنيه للكيلو، أما الفلفل الرومى بـ 9 جنيهات للكيلو جرام، حيث بلغ الفلفل البلدي 8 جنيهات، والفلفل الألوان بلغ 20 جنيهًا، أما الليمون توقف عند الـ 20 جنيهًا، والفاصوليا الخضراء بلغت 15 جنيهًا.

سعر التفاح والموز

بلغ سعر التفاح السكرى 26 جنيهًا، أما الكانتلوب " أناناس" بـ 10جنيهات، وسجل سعر اليوسفي 9 جنيهات، وتوقف سعر الموز البلدي عند 10 جنيهات، حقق العنب المستورد "أسود" 35 جنيهًا، ووصل سعر التفاح الإيطالى إلى 25 جنيهًا.

سعر البرتقال

سجل سعر البرتقال بسرة 8.5 جنيه، وتوقف البرتقال البلدى عند 5 جنيهات، أما الجوافة فقد بلغت 9 جنيهات للكيلو الواحد داخل المجمعات الإستهلاكية.

الجدير بالذكر، أن وزارة التموين والتجارة الداخلية، تسعى إلى ضخ كميات كبيرة من الخضر والفاكهة بالمجمعات، بجانب اللحوم المختلفة والسلع الغذائية المتنوعة بتخفيضات خاصة على كل سلعة وبجودة عالية، ليتمكن المواطن من الحصول على السلع التي يريدها بجودة وسعر أفضل من الأسعار الموجودة في الأسواق.