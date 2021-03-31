عاجل.. وفاة كمال الجنزورى رئيس وزراء مصر الأسبق

جدة - نرمين السيد - الدكتور كمال الجنزورى رئيس وزراء مصر الأسبق من مواليد 1933، وكلفه المجلس العسكرى بتشكيل الحكومة فى 25 نوفمبر 2011، وكان قد تولى رئاسة الوزارة قبل ذلك بالفترة من 4 يناير 1996 إلى 5 أكتوبر 1999، وكان صاحب فكرة الخطة العشرينية التى بدأت فى 1983، ولُقب بوزير الفقراء والوزير المعارض لما ظهر منه بوقت رئاسته الوزراء وعمله الذى اختص برعاية محدودى الدخل.

وشغل الجنزورى أيضًا منصب محافظ الوادى الجديد ثم محافظ بنى سويف قبل أن يدير معهد التخطيط القومى ثم أصبح وزيرًا للتخطيط فنائبا لرئيس الوزراء، ثم رئيسًا للوزراء، وشغل أيضًا منصب عضو مجلس إدارة أكاديمية السادات للعلوم الإدارية، وعضو مجلس إدارة أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا، ومنصب مستشار اقتصادى بالبنك العربى للتنمية الاقتصادية فى إفريقيا، وعضو هيئة مستشارى رئيس الجمهورية، عضو المجالس القومية المتخصصة للإنتاج والتعليم والخدمات، وقام بالتدريس فى الجامعات المصرية ومعاهد التدريب، ثم مستشار لرئيس الجمهورية عدلى منصور للشئون الاقتصادية يوليو 2013.