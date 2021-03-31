/625086/سيد-عبدالحفيظ-يكشف-حالة-حمدي-فتحي-تفاصيل

قال سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي، أن حالة حمدي فتحي لاعب بعد الجراحة الناجحة التي أجراها خلال الساعات الماضية.

وأكدسيد عبد الحفيظ أن حالة اللاعب مستقرة بعدما أجرى جراحة ناجحة لتثبيت مكان الكسر الذي تعرض له مع المنتخب الوطني.

وأختتم حديثة قائلاً :”أن اللاعب سيبدأ خلال الفترة المقبلة تنفيذ برنامجه التأهيلي، على أن ينتظم في التدريبات الجماعية للفريق بعد ٦ أسابيع.

ومن ناحيه اخري يغيب اللاعب لمدة بين شهرين وثلاثة أشهر، واهمها مباريات في إفريقيا ومحلياً، البداية تكون في المباريتي المتبقين للمارد الأحمر في إفريقيا الأولي مع فريق المريخ السوداني والثاني مع فريق سيمبا التنزاني في ذهاب وإياب ربع نهائى البطولة الأفريقية.

جدول مباريات اليوم الأربعاء والقنوات الناقلة

وتطير بعثة الأهلي إلى السودان في الرابعة عصر اليوم الأربعاء، استعدادًا لمواجهة المريخ السوداني المقرر لها السبت المقبل في الجولة الخامسة من منافسات دور المجموعات بدوري.

والجدير بالذكر ان اخر مواجهات المارد الأحمر كانت أمام فريق فيتا كلوب والتي انتهت بنتيجة 3/0 لصالح النادي الأحمر.

ويدخل النادي الأهلي مباراته أمام فريق المريخ السوداني والتي من المقرر إقامتها يوم السبت المقبل في تمام الساعة الثالثة عصراً، يسعي موسيماني هو كتيبتة في تحقيق الفوز لمباراته المقبلة أمام فريق المريخ السوداني ويلتقي يوم 3 أبريل المقبل في الجولة الخامسة من دور المجموعات لدوري أبطال أفريقي، حيث يشعر موسيماني بقلق بسبب عددة الغيابات المؤثر عند الفريق، مثل حمدي فتحي وعلي معلول، محمود وحيد

ترتيب مجموعة الأهلي في إفريقيا

يحتل لمركز الأول سيمبا التنزاني برصيد 10 نقاط.

المركز الثاني النادي الأهلي برصيد 7نقاط.

المركز الثالث فيتا كلوب برصيد 4 نقاط.

المركز الأخير المريخ السوداني برصيد 1 واحده

موعد مباراة الأهلي أمام الزمالك

فيما يستعد النادي الأهلي لمباراته أمام غريمه التقليدي الزمالك في بطولة الدوري الممتاز والتي من المقرر إقامتها يوم 4/18 في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً.

وقرر موسيماني المدرب الفني للنادي الأهلي تصعيد عدد من ناشئين الأهلي لتعويض غياب الدوليين والإصابات بسبب فترة التوقف الدولي التي بدأت ف ٢٢ من الشهر الحالي التي تنتهي في الثلاثين من ذات الشهر وفي ظل غياب علي معلول ومحمود وحيد بعد تعرضة لإصابة في مواجهة فيتا كلوب.