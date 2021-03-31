/625088/عمرو-يونس-مجلس-النواب-وافق-على-طلب-تنسيقية-الأحزاب-بإستجواب-وزير-الإعلام

قال النائب عمرو يونس عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب، أن مجلس النواب قد وافق في جلسته المعقودة اليوم الثلاثاء على الطلب الموجه من نواب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين باستجواب السيد وزير الدولة لشؤون الاعلام وذلك بعد الاطلاع على تقرير لجنة الاعلام والذي يعد بمثابة عريضة اتهام للوزير .

تقرير اللجنة

‎حيث ثبت التالى : ‎اولا : انتهاك السيد الوزير للمادة ١٦٦ من الدستور بجمعة عمله كوزير وعملة كعضو منتدب لشركة مدينة الانتاج الاعلامى شركة مساهمة مصرية وتقاضيه اجر من الوظيفتين مما يحمل شبهة فساد مالى وتربح ‎ثانيا : مخالفة السيد الوزير لاحكام القانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١ بشأن الشركات المساهمة والذي يوجب على العضو المنتدب للشركات المساهمة التفرغ وهو ما يستوجب الجزاء وفقا لنص المادة ١٦٣ من القانون المشار الية باعتبارك خالف قواعد امره بالقانون ‎ثالثا : قيام السيد الوزير بانفاق ١٢ مليون جنية خلال ٦ اشهر منها اكثر من ٨ مليون اصول ثابتة مما قد يعد شبهة اهدار للمال العام ‎رابعا : شراء السيد الوزير عدد من الشقق بالمخالفة لقانون التعاقدات والمزايدات مما يعد شبهة فساد مالى واداري ‎خامسا : ثبوت المسئولية السياسية التقصيرية فى مواجهة الوزير بالاخلال والانحراف عن اهداف الوزارة ‎التى شرعت على اساسها.

‎وبناء عليه

‎توافرت عناصر الاتهام المؤيدة لطلب الاستجواب المقدم ووافق المجلس على استدعاءالسيد الوزير لاستجوابه

وشهدت القاعة الرئيسية لمجلس النواب، حالة من التصفيق الحاد ، عقب إعلان المستشار حنفي جبالي، رئيس المجلس ، ورود طلب من النائب نادر مصطفي ، لاستجواب أسامة هيكل وزير الاعلام،بسبب فشله فى اداء مهام عمله، وإرتكابه مخالفات مالية وإدارية في مدينة الانتاج الاعلامي .

وتعالت اصوات النواب ، داخل القاعة عندما عرض وزير الشئون النيابية المستشار علاء فؤاد ، أسباب عدم حضور الوزير للرد على ملاحظات لجنة الإعلام م وهو ما دفع رئيس المجلس بمطالبتهم بعدم مقاطعة الوزير .