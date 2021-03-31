/625090/الإسماعيلي-يتلقى-صدمة-قبل-مواجهة-سيراميكا-كليوباترا-تفاصيل

تلقت جماهير الإسماعيلي صدمة موجعة قبل خوض مباراة سيراميكا كليوباترا في الدوري الممتاز، بعد أن أستبعد إيهاب جلال المدير الفني الجديد للدروايش اللاعب محمد صادق من قائمة الفريق التي ستخوض مواجهة الفريق القادمة من الدوري الممتاز.

وتغيب محمد صادق لاعب وسط الفريق الأصفر عن صفوف الإسماعيلي بسبب تجدد شعور اللاعب بالأم، ليفضل الجهاز الفني للدورايش بقيادة إيهاب جلال إستبعاد اللاعب من قائمة الفريق لمواجهة سيراميكا كليوباترا.

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وأكد الجهاز الفني للإسماعيلي إستمرار غياب كلاً من باهر المحمدي و عبد الرحمن مجدي و و أحمد مصطفى عن مباراة سيراميكا كليوباترا المقرر إقامتها يوم السبت المقبل، لينضم لهم اللاعب محمد صادق لاعب وسط الفريق من أجل إستكمال البرنامج التأهيلي.

يذكر أن الإسماعيلي خسر ثاني مواجهات الفريق الودية تحت قيادة إيهاب جلال المدرب الجديد للدروايش بهدف نظيف أمام أسوان أحد أندية الدوري الممتاز، في المباراة التي أقيمت على ملعب الاسماعيلية.

و أحرز محمد حسن لاعب وسط الإسماعيلي الهدف الوحيد في المباراة بالخطأ في مرماه، على الرغم من السيطرة على مجريات المباراة في ظل القيادة الفنية الجديدة للإسماعيلي.

الإسماعيلي يفقد محمد صادق أمام سيراميكا

و دخل الإسماعيلي مباراة أسوان بتشكيل مكون من: حراسة المرمى: محمد فوزي. خط الدفاع: حسين السيد، أحمد كاستيلو، محمد هاشم، محمد بيومي. خط الوسط: محمد عادل، محمود عبد العاطي “دونجا”. خط الهجوم: محمد صادق، شكري نجيب، فخر الدين بن يوسف، بينسون شيلونجو .

وشارك خلال الشوط الثاني من المباراة كلا من محمد صبحي في حرساة المرمى، وكذلك عبد الله جمعة، عمر الوحش، محمد عمار، محمد حسن، مروان الصحراوي بدلا من كاستيلو و هاشم و بيومي و دونجا و محمد عادل و محمد فوزي.

يستعد الإسماعيلي لمواجهة سيراميكا كليوباترا في إطار منافسات الدوري الممتاز في مباراة يسعى خلالها الفريق للعودة من جديد في مسابقة الدوري بعد تأزم الموقف حيث يحتل الفريق المركز السابع عشر في الجدول، بينما يقع سيراميكا في منتصف جدول ترتيب الدوري الممتاز.

وتقام المباراة بين الإسماعيلي وسيراميكا كليوباترا يوم السبت القادم في إطار منافسات الدوري الممتاز.