/625091/مرثا-محروس-حديث-الرئيس-بشأن-قناة-السويس-رسم-خط-احمر-جديد

قالت النائبة مرثا محروس، عضو مجلس النواب، عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن حديث الرئيس السيسي أثلج صدور أبناء مصر المخلصين حين تحدث عن أيادي عمالنا و أبطال هيئة قناة السويس.

مرثا محروس: رسالة الرئيس مفادها أن بلدنا قوية

وأضافت عضو مجلس النواب، مرثا محروس، قائلة:” إن الرئيس وجه رسالة للمصرين مفادها أن بلدنا قوية فتية بنا وأننا قادرون علي صنع المستحيل و استفاض سيادته في إظهار قدرات مصر والمصريين وإرسال رسالة عالمية، وهى أن المصري قادرة على فعل المستحيل، نحن شعب عظيم قادر علي بناء مصر الحديثة.

مرثا محروس: حديث الرئيس طمئنا

وتابعت عضو مجلس النواب، مرثا محروس:” وبحديثه عن مشروعات المنطقة الاقتصادية لقناه السويس، والفرص الجديدة كان أمر مطمئن وأظهر أن أي مروع منافس للقناة مصيره الفشل لأننا نمتلك الأفضل.

وأشادت "محروس" بالرسالة الصارمة التي وجهها سيادة الرئيس الي الاثيوبيين أن مصر لن تمرر المليء الثاني لسد النهضة وأوضح قدرة مصر علي الحفاظ علي حصتها المائية وأن أي واهم علي العبث مع مصير مصيره الفوضي هو وبلاده فمصر لا تهدد لكنها تدافع عن مصالحهم.

واختتمت "محروس"، قائلة : إن كلمة الرئيس اليوم هي رسالة مصرية من شاطيء العزة قناة السويس التي بناها المصريين بدمائهم إلى من يحاولوا العبث في روح مصر و قلبها نيل مصر، مشيرة إلى أن هذه الكلمة لها رسالة مكانية مرتبطة بقوة قناة السويس ورسمت خط احمر جديد لايمكن لأي واهم المساس به.