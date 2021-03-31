/625091/مرثا-محروس-حديث-الرئيس-بشأن-قناة-السويس-رسم-خط-احمر-جديد
قالت النائبة مرثا محروس، عضو مجلس النواب، عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن حديث الرئيس السيسي أثلج صدور أبناء مصر المخلصين حين تحدث عن أيادي عمالنا و أبطال هيئة قناة السويس.
مرثا محروس: رسالة الرئيس مفادها أن بلدنا قوية
وأضافت عضو مجلس النواب، مرثا محروس، قائلة:” إن الرئيس وجه رسالة للمصرين مفادها أن بلدنا قوية فتية بنا وأننا قادرون علي صنع المستحيل و استفاض سيادته في إظهار قدرات مصر والمصريين وإرسال رسالة عالمية، وهى أن المصري قادرة على فعل المستحيل، نحن شعب عظيم قادر علي بناء مصر الحديثة.
مرثا محروس: حديث الرئيس طمئنا
وتابعت عضو مجلس النواب، مرثا محروس:” وبحديثه عن مشروعات المنطقة الاقتصادية لقناه السويس، والفرص الجديدة كان أمر مطمئن وأظهر أن أي مروع منافس للقناة مصيره الفشل لأننا نمتلك الأفضل.
وأشادت "محروس" بالرسالة الصارمة التي وجهها سيادة الرئيس الي الاثيوبيين أن مصر لن تمرر المليء الثاني لسد النهضة وأوضح قدرة مصر علي الحفاظ علي حصتها المائية وأن أي واهم علي العبث مع مصير مصيره الفوضي هو وبلاده فمصر لا تهدد لكنها تدافع عن مصالحهم.
واختتمت "محروس"، قائلة : إن كلمة الرئيس اليوم هي رسالة مصرية من شاطيء العزة قناة السويس التي بناها المصريين بدمائهم إلى من يحاولوا العبث في روح مصر و قلبها نيل مصر، مشيرة إلى أن هذه الكلمة لها رسالة مكانية مرتبطة بقوة قناة السويس ورسمت خط احمر جديد لايمكن لأي واهم المساس به.
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