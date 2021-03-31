عودة كهربا لتدريبات الأهلي الجماعية .. فيديو

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عاد محمود عبدالمنعم كهربا لاعب الأهلي للتدريبات الجماعية للفريق الأحمر بعد أنتهاء عقوبة الإيقاف التي تم توقيعها على اللاعب خلال الفترة الماضية والتي بلغت شهرا كاملا منذ الثالث من مارس الماضي.

وظهر محمود كهربا في تدريبات الأهلي التي تقام على ملعب الجزيرة ، وسط إستقبال خاص من لاعبي الفريق الأحمر لمهادم الفريق في المرة الأولى التي يشارك خلالها في التدريبات الجماعية بعد انتهاء العقوبة.

وكشف مصدر داخل الأهلي عن إتفاق كهربا لاعب الفريق الأول مع الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للمارد الأحمر على عقد جلسة بين الثنائي بحضور سيد عبدالحفيظ مدير الكرة عقب عودة بعثة القلعة الحمراء من السودان بعد خوض مباراة المريخ السوداني في إطار منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

وتابع المصدر: " الجلسة التي ستتم بين كهربا وموسيماني، ستشهد تعهد اللاعب بعدم إفتعال أي مشاكل جديدة داخل الفريق، وكذلك عدم الإعتراض على اي قرارات جديدة سواء من جانب دخوله التشكيل الأساسي للمباريات أو الدخول في في القوائم الخاصة للقاء. وأضاف: " بعد الجلسة سيتمكن اللاعب من المشاركة في التدريبات الجماعية للمارد الأحمر، لكن لن يتمكن من الدخول في المباريات بشكل فوري بسبب عدم الجاهزية البدنية للاعب بسبب المدة الكبيرة التي توقف فيها اللاعب عن التدريبات بسبب قضاء فترة الإيقاف.

قرر الجهاز الفني للأهلي بقيادة بيتسو موسيماني إيقاف محمود عبد المنعم كهربا عن المشاركة في المبارايات لمدة شهر، وكذلك تغريم اللاعب غرامة مالية تقدر بحوالي مائتي ألف جنية.

عودة كهربا لتدريبات الأهلي

وغاب محمود كهربا عن مواجهة الأهلى أمام فيتا كلوب الكونغولى والتي أقيمت إقامتها السبت على ستاد القاهرة ، فى إطار مباريات الجولة الثالثة بدور المجموعات الإفريقي لبطولة دورى أبطال أفريقيا.

وافتقد الأهلي لجهود كهربا أمام الإسماعيلى في المباراة التي أقيمت يوم 10 مارس في المباراة المؤجلة من الأسبوع الثانى عشر من منافسات الدورى المصري لكرة القدم على ملعب الإسكندرية.

وواصل محمود كهربا الغياب عن مباريات الأهلي عندما أتلقي المارد الأحمر بفيتا كلوب مرة أخرى في 16 مارس في الكونغو، فى إطار مباريات الجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة دورى أبطال أفريقيا بعد مباراة الفريقين القادمة في الجولة الثالثة.